Thierry Chevalier, Directeur Général de Technosens : "Rejoindre l’aventure de SeniorAdom, est pour nous une formidable opportunité de passer un nouveau cap en proposant une offre encore plus riche et plus efficace à nos clients actuels et futurs. L'expertise reconnue de SeniorAdom dans la prévention et la sécurisation des personnes fragiles est un atout sans parler de ses actionnaires référents, très impliqués dans le bien vieillir".