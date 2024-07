entreprises







CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Date Nom Lieu Commentaire 12 et 13 Juillet 2024 E’Trott Racing Muret (31)

Circuit d’Albi 26 trottinettes électriques lancées, pour les plus rapides, à près de 150 km/h en pointe pour tenter de remporter la première étape du premier Championnat de France de la discipline. S ous l’égide de la Fédération Française de

Motocyclisme.

www.ffmoto.org/actualite/etrott-racing 13 et 14 juillet 2024 Charade Super Show #3 Circuit de Charade (63) Le Charade Super Show #3 est un spectacle en piste comme dans les paddocks. Le Charade Super Show a été créé en 2022 pour rendre hommage à la légende du circuit et célébrer le sport automobile à travers les décennies. Après le succès de sa première édition en 2022, et un record d’affluence en 2023, notamment grâce à la ré-ouverture de l’ancien circuit ayant vu s’affronter les plus grands pilotes de F1 des années 60 et 70, le Charade Super Show est de retour en 2024. Un village “nouvelles mobilités” sera mis en place.

www.charade.fr/evenement/charade-super-show-3/ 26 juillet au 8 septembre 2024 Présentations Toyota Les Circuits de l’Ouest Parisien Dreux (28) Le circuit reçoit Toyota, partenaire mondial du CIO et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et va présenter en avant première ses produits et ses projets, ainsi que sa technologie en propulsion hydrogène.

www.circuitouestparisien.com/ Toute l’année Actua Formation Circuit de Trappes (78) Le circuit dirigé par Anthony Beltoise propose aux entreprises des stages spécifiques à l'éco conduite sur parcours routier. Plusieurs ateliers sont proposés : Initiation à l'éco conduite sur parcours routier

Prévention et sécurité routière sur circuit

Conférence sur les clés de l'électromobilité de demain

Prise en main sur les bornes électriques du circuit. www.conduirejuste.com Toute l’année Electric Motorsport Academy Pôle Mécanique Alès Cévennes (30) L’Electric Motorsport Academy est la 1ere école de pilotage sur véhicules électriques. Vincent Beltoise et Pierre-Andre Nicolas ont créé une voiture électrique sur un châssis Caterham, dédié à l’apprentissage du pilotage sur circuit.



http://e-motors-academy.fr/ 6 et 7 septembre E’Trott Racing Circuit d'Alès (30) 26 trottinettes électriques lancées, pour les plus rapides, à près de 150 km/h en pointe pour tenter de remporter la première étape du premier Championnat de France de la discipline. S ous l’égide de la Fédération Française de

Motocyclisme.



www.ffmoto.org/actualite/etrott-racing





RÉCAPITULATIF DES DERNIERS ÉVÉNEMENTS

Le Circuit de Dijon-Prenois (21)

Pour la troisième fois, l’association Bourgogne Franche-Comté Mobilité Électrique (BFCME) a organisé une nouvelle édition de l’e-Day, le 9 avril 2024. Au cours de cette journée destinée aux professionnels, plus de 600 personnes ont eu l’occasion de découvrir plus 70 véhicules électriques et hybrides rechargeables mis en avant par 32 exposants. 7 conférences, des ateliers débats ainsi qu’une conférence plénière ont été proposés par des experts régionaux et nationaux.



Circuit Paul Ricard (83)

Les 25 et 26 avril 2024, le Circuit Paul Ricard a accueilli l’événement Audi e-tron experience. Durant 3 heures, 21 équipages, 84 pilotes (clients, médias, influenceurs…) se sont opposés lors d’une compétition d’endurance 100% électrique. Il s’agissait de la première course d’endurance 100% électrique homologuée par la FFSA. L’objectif de cet événement était simple : parcourir à bord des nouvelles Audi RS e-tron GT, et Audi e-tron GT quattro, la plus grande distance possible avec une seule recharge pendant 180 minutes. En tant que partenaires depuis de nombreuses années, Audi France et le Circuit Paul Ricard furent fiers de démontrer leur « engagement commun pour une mobilité durable », et leur vision partagée d’un « futur durable pour le sport automobile ».



Circuit Paul Armagnac Nogaro (32)

Le Shell Eco-marathon est un programme universitaire mondial axé sur l'optimisation énergétique. Il représente également l'un des principaux concours d'étudiants ingénieurs au monde. Le programme rassemble des étudiants en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques pour concevoir, construire et exploiter les véhicules les plus économes en énergie. Cette année, le Shell Eco-Marathon a fait étape dans le Gers pour son événement majeur "Europe & Afrique".



Circuit Albi (81)

Le Circuit d’Albi a accueilli l'Albi Eco Race, une compétition réservée aux véhicules à mobilité électrique. Plusieurs catégories sont proposées du modèle réduit solaire à la voiture de tourisme en passant par des prototypes de véhicules légers.

Circuit de la Ferté Gaucher (77)

Depuis près de 10 ans, le Circuit LFG en Seine et Marne organise le Salon Remoove, un événement dédié à la mobilité électrique qui permet au public de découvrir un nouvel éco-système, d’essayer des voitures en toute sécurité sur le circuit et de faire son baptême électrique avec un pilote.

INTERVIEW DE DIDIER MALGA

Didier Malga est membre du Conseil d’Administration, de la commission circuits et de l'Observatoire des Energies Nouvelles au GPSM.





Didier, tu a été en 2018 Champion du Monde sur le E-Rallye Monte-Carlo. Selon toi, allons-nous avoir des circuits qui vont proposer des événements 100% électriques ? N’est-ce pas un peu utopique ?



Bien sûr que nous allons avoir des événements 100 % électriques. D'ailleurs cela existe déjà. Je rappelle que dans le monde des courses électriques, la France à 4 champions du Monde dans 4 catégories différentes :

Catégorie Circuit : Formula e - Jean Eric Vergne sur DS auto

Catégorie Circuit : Adrien Tambay champion du monde de la eTouring Car World Cup (FIA ETCR (Electric Tourism Car Race ) en 2022

Catégorie Tout-Terrain : Extrême E - Sébastien Loeb, courses sprint en tout terrain. Cette course est d’ailleurs en train de basculer vers l'hydrogène.

Rallye : Votre serviteur Didier Malga - Champion du monde en 2018 - et 5 podiums sur le E-rallye Monte-Carlo

Par ailleurs, le Rallye Corsa-e propose 2 épreuves, le rallye des Vosges et le rallye du Mont-Blanc. Ces 2 épreuves font partie du calendrier européen du Trophée ADAC Opel."

Quels sont les projets que tu mènes actuellement sur ce sujet ?



Mon expertise, ce sont les épreuves ENRS (Energies Nouvelles et Régularité Sportive). Il y en a beaucoup depuis 2016, j’ai été titré en 2016 et 2017. Je suis en train de remonter un trophée avec un mix thermique et électrique (VMRS Véhicules Moderne de Régularité Sportive). Je discute avec Michelin entre-autre, car à présent le marché est là, il y a plein de voitures électriques sur le marché. Sans doute le moyen pour les membres du GPSM de mettre plus encore le pied à l’étrier."

En Auvergne, tu fais également partie de plusieurs organisations…



J’interviens en tant qu’administrateur d’OrbiMob, le think-tank du massif central sur les nouvelles mobilités. Nous venons de créer une académie des mobilités à Clermont-Ferrand dans le cadre de l’Université d’Auvergne.



Le Sommet International des Mobilités Territoriales Durables aura lieu du 8 au 10 Octobre 2024 à Clermont Ferrand. Sans doute le moyen d’impliquer le Circuit de Charade …



Je suis également Vice-Président de L'AVERE FRANCE AURA (Région Auvergne Rhône-Alpes), ce qui me permet d’intervenir auprès des entreprises et collectivités locales à propos de l’accélération nécessaire de la transition énergétique. Enfin, je préside l’association “D2M mobilité” ou j'interviens en tant que coach “électricité et conduite.”

Didier, en conclusion, tu fais un énorme travail pour convertir le secteur ?



"Je propose toujours d’utiliser les résultats des pilotes Français en e-motor sport pour accélérer la transition énergétique. De façon à montrer tout l'intérêt des voitures électriques, on prend beaucoup de plaisir à les conduire et elles sont performantes. La majorité des intervenants du secteur est contre. Mais quand on leur fait faire 3 tours de circuit à bord d’une voiture électrique, ils ne savent plus quoi dire !



Enfin, une épreuve de championnat du monde des rallyes énergies nouvelle FIA est en cours de préparation du 27 au 31 août entre Chambéry et Clermont-Ferrand. Je suis organisateur, malheureusement, je ne courrai pas.”

A propos du GPSM



GPSM, Groupement des Professionnels des Sports Mécaniques, est l’unique organisation professionnelle représentative de l’ensemble des acteurs de la filière des Sports Mécaniques : circuits asphalte (loisir et compétition), pistes de karting, circuits de motocross et supermotard, centres d’essais industriels, écoles de pilotage auto et moto, constructeurs, préparateurs, équipementiers, organisateurs et promoteurs.



Le GPSM souhaite sensibiliser les pilotes, les équipes, les organisateurs de course et les spectateurs aux enjeux environnementaux. L'objectif est de favoriser les mobilités douces et durables pour le transport des personnes et du matériel à chaque fois que cela est possible. En s'attaquant aux défis de la biodiversité, de l'eau, de l'électricité, de la mobilité durable et de la pollution, le GPSM montre la voie à suivre pour un avenir plus vert. Chaque année, les circuits accueillent des centaines de milliers de spectateurs passionnés de mécanique et de vitesse à l’occasion de grandes compétitions internationales (24 heures du Mans, Bol d’or, …).



Même au-delà de ces grands rendez-vous, les membres du GPSM restent très impliqués dans les nouvelles mobilités (Karting Indoor à propulsion électrique, baptêmes en voiture électrique, …)

https://www.gpsm.fr/



