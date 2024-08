entreprises







Le TEAM Index (www.teamindex.org) est un outil de mesure et d’évaluation de l’intelligence collective des organisations. Ce nouveau produit a été créé et développé par WINGMIND, une société spécialiste de l’intelligence collective et de l’accompagnement de dirigeants fondée par David Chouraqui, coach de dirigeants et d’équipes.



"Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble". Cette citation d’Euripide exprime bien le credo du TEAM Index, dont la mission est de révéler la voix du collectif dans les organisations pour les aider à progresser.



David Chouraqui déclare : "Après plus d’1 an de recherche, de préparation et d’expérimentation, nous sommes très heureux d’annoncer le lancement du TEAM Index. A partir d’une enquête en ligne confidentielle, nous recueillons les avis, les ressentis et les observations de tout le personnel d’une organisation. Nous traitons et analysons les résultats pour aboutir au TEAM Score, mesure de l’intelligence collective de l’organisation et à un diagnostic détaillé de l’humain, qui révèle les forces mais aussi les axes d’amélioration et les priorités. Notre outil est destiné à toutes les organisations dont les dirigeants valorisent l’humain et le collectif, apprécient le feedback, et souhaitent faire progresser leur organisation et leurs équipes."





A l’origine du TEAM Index, le "desaffectio societatis"



David Chouraqui explique : "Dans plusieurs entreprises, j’ai pu observer ce que j’appelle le "désaffectio societatis", qui est le délitement du lien entre le personnel et l’organisation. Ce phénomène se traduit par un désintérêt pour le projet d’entreprise, une dégradation de l’engagement et une méfiance mutuelle entre dirigeants et salariés. Ses effets peuvent être désastreux, tant pour les personnes que pour l’entreprise : baisse de la motivation, insatisfaction et frustration, burnout, absentéisme ou turnover élevés, impacts négatifs sur l’environnement et en particulier sur les clients, baisse de la performance individuelle et collective. Comment, dans un environnement économique incertain et concurrentiel, une entreprise peut-elle faire face aux défis qu’elles rencontrent, si ses forces vives ne s’engagent pas pour elle? Comment alors réconcilier les salariés avec leur entreprise? C’est à cette question que le TEAM Index tente d’apporter une réponse en faisant appel à l’intelligence collective pour mieux comprendre les problématiques humaines dans l’entreprise et identifier les axes d’amélioration."



La force du TEAM Index est de révéler ce qui est caché et de confirmer ce qui est dans l’air. Il a la capacité de transformer les avis et les ressentis du personnel en données mesurables qui permettent de prioriser les différents thèmes abordés mais aussi de comparer les résultats de son organisation par rapport aux autres organisations.



"Notre ambition est de faire du TEAM Index un outil semestriel ou annuel de référence dans les comités de direction, au même titre que les rapports financiers et opérationnels, pour y apporter la voix du collectif et une perspective humaine de l’organisation", poursuit David.





L’intelligence collective au cœur du TEAM Index : le Je, le Tu et le Nous



L’intelligence collective est définie dans le modèle TEAM Index de la façon suivante :



- L’intelligence collective d’une organisation suppose sa capacité à permettre ou à favoriser :

. L’épanouissement des individus

. La qualité et l’efficacité des relations

. La force et la cohésion du collectif



- Le modèle TEAM Index est donc structuré en 3 Dimensions :

. La dimension JE, qui se concentre sur la perspective individuelle, et qui correspond à l’épanouissement des individus.

. La dimension TU, qui se concentre sur la perspective relationnelle, le rapport à l’autre, et qui correspond à la qualité des relations.

. La dimension NOUS, qui se concentre sur la perspective collective, et qui correspond à la force du collectif.

Ces 3 dimensions sont composées de 15 thèmes couverts par 75 items.





Une démarche scientifique et pragmatique



Le TEAM Index est fondé sur plusieurs théories et des recherches scientifiques. Il trouve ses racines et son inspiration dans différents domaines tels que les sciences humaines, la philosophie, la psychologie, la science des organisations et le management. Il s’inspire également sur un plan méthodologique de l’analyse financière et de la statistique.



Le TEAM Index a été construit comme un outil pragmatique et opérationnel. Des dirigeants d’entreprise, des responsables RH ainsi que des salariés ont été consultés pour aboutir à un produit adapté à la réalité des organisations. Il a été testé dans différentes organisations.





