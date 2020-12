entreprises

Moins d’un mois après son lancement officiel et après avoir autofinancé ses 3 millions de R&D pendant trois ans, Teach Up poursuit sa lancée en accueillant dans son capital trois fonds d’investissement. Triés sur le volet, ces fonds sont portés par des entrepreneurs.es tous et toutes engagés.es et animés.es par les valeurs de la formation et du digital.

Cette levée de fonds va permettre de soutenir l’ambition globale de la start-up française d’intégrer d’ici deux ans le prestigieux classement des principales EdTech européennes.

Depuis le début de la crise sanitaire mondiale, toutes les organisations ont été contraintes de réinventer leur façon de former en ligne, devenue une priorité pour de nombreuses entreprises et pour l’ensemble des organismes de formation. Depuis son lancement, les ventes mensuelles de Teach Up ont été multipliées par 6, portées par un confinement qui a accéléré la prise de décision d’organisations qui souhaitent améliorer leur façon de former en ligne en développant des approches e-learning agiles et Premium.

Cette première levée de fonds va permettre à Teach Up de recruter une dizaine de personnes et de développer de nouvelles fonctionnalités innovantes pour ses clients, de plus en plus nombreux.



Teach Up c’est quoi ?



Teach Up est une plateforme SAAS qui permet de créer et de diffuser, simplement, des expériences e-learning immersives, personnalisées et collaboratives.



La technologie accélère, grâce à une Intelligence Artificielle pédagogique, la digitalisation des formations des entreprises et des organismes de formation et personnalise l’apprentissage. Elle permet donc de donner un nouveau souffle au e-learning dans les entreprises en améliorant l’expérience d’apprentissage, sur ordinateur comme sur mobile, et en la rendant plus efficace pédagogiquement.



Teach Up compte des clients prestigieux comme Ubisoft, Accor, SNCF, Pierre Fabre, FFF ou Bouygues Construction mais aussi de nombreux organismes de formation soucieux d’accélérer la digitalisation de leurs formations.