Une stratégie portant sur la "face cachée du capital humain"

Le taux d’échec des fusions-acquisitions reste supérieur à 50% et le facteur humain reste le premier facteur à l’origine des échecs. Le désengagement de compétences clés et les coûts directs et indirects qui s’en suivent, sont de nature à mettre en péril la productivité et la rentabilité d’une organisation quelle que soit sa nature.



De fait, agir sur le facteur humain au même titre qu’une due diligence, permet de se donner une chance supplémentaire de réussir son opération à long terme, en agissant de façon exhaustive sur tous les aspects d’une fusion ou d’une acquisition.





Les caractéristiques



3iD Coaching se positionne dans la continuité de la RSE (Responsabilité sociétale de l’entreprise) et en conformité avec la loi ESG (Environnement, SociaL et Gouvernance) sur un des volets du critère social relatif à une période spécifique, celle des grandes mutations des entreprises, et de la mouvance de structures fragilisées.



Le cabinet 3iD Coaching est également spécialisé dans les cas d’interculturalité de toutes natures : culture nationale, culture d’entreprise, culture de métier, culture intergénérationnelle, culture spirituelle... Il s’agit alors de transformer les différences en atouts, de lever les résistances au changement et de favoriser la cohésion et la collaboration des collaborateurs.





L’offre de service



3iD Coaching intervient dans le cadre de son processus D.A.D.A (Découverte-Action-Déploiement-Ancrage) :

- avant/après une opération en tant qu’"expert/conseil"

- après une opération, dans un process de "coaching"



A propos de 3iD Coaching



Fondé par Laurence Blanchet, ex-cadre du groupe Saint Gobain, qui pilota les acquisitions successives du groupe allemand Certina dont elle avait la gérance de la filiale française entre 2011 et 2017, 3iD Coaching est une SAS au capital de 10 000 euros qui regroupe une équipe de coachs certifiés d’état RNCP, bilingues anglais, voire trilingue espagnol et allemand. Elle intervient sur toute la France et à l’étranger sur toute problématique liée à un changement stratégique et plus particulièrement en milieu interculturel.



Plus d'informations : www.3id-coaching.com