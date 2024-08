entreprises

Un événement haut de gamme



Tapis rouge, voiles blanches, tunnel, son et lumières, durant trois jours, UpYourBizz met tout en œuvre pour transformer chaque concession en un véritable showroom digne des plus grandes réceptions.



L’organisation d’une vente VIP présente de nombreux avantages pour les concessionnaires. Elle accélère les ventes de façon spectaculaire, permet d’écouler dans un temps record le stock de véhicules. En effet, en réalisant une Vente VIP, les concessions peuvent atteindre jusqu’à l'équivalent d'un mois de volume de vente en 3 jours. De plus, plongé dans un univers chaleureux, raffiné et accessible uniquement sur réservation, l’événement participe à la fidélisation de la clientèle. La Vente VIP offre aux clients une expérience unique d’achat qui contribuera à renforcer l’image de la marque.





Le coach voiturier



Plus qu’un costume, les coachs d’UpYourBizz ont un réel état d’esprit pour le rôle de voiturier. En effet, dès l’arrivée des invités dans la concession le voiturier les plongent instinctivement dans l’ambiance chic de l’événement. Certifié et performant, il est un véritable soutien pour la force de vente de l’équipe commerciale de la concession et va permettre d’amener les clients à la signature lors de la Vente VIP.





A propos de UpYourBizz

Situé au Mans, UpYourBizz France est une agence de développement commercial spécialisée dans l'automobile. Événementiel, marketing, télémarketing, coaching et formation, elle aide les marques, groupes et concessions à booster leurs ventes. Fort de la convergence de ses services, l'agence a pour objectif d'accompagner ses clients dans le développement de leur structure en réalisant des actions de communication ciblées et rémunératrices. Son expertise terrain lui permet d’être toujours au plus proche des enjeux et préoccupations de ses clients. UpYourBizz crée à ce titre 10 nouvelles solutions par an, la flexibilité est l'un de ses plus grands atouts.



Plus d'informations : www.upyourbizz.fr





Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici