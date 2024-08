entreprises



10 ans d’expérience et d’innovation dans le secteur de la 3D



C’est à la suite d’un achat immobilier sur plan papier que Laurent Soubrevilla décide de proposer le concept de visite virtuelle 3D aux promoteurs immobiliers pour présenter leurs biens neufs. "J’aurais tellement préféré des images 3D pour me rendre compte de ce que j’achetais", explique-t-il. La recherche et le développement commencent en 2005 avec l’aide de Marc Poisson et Yoann Fabre, associés fondateurs, pour aboutir à la création de la SAS VISIMMO 3D en 2007.



La performance des créations et l’innovation dont fait preuve VISIMMO 3D lui permettent de remporter de nombreuses récompenses. Elle est labélisée Jeune Entreprise Innovante par le Ministère de l’Economie et des Finances, Lauréate du Concours Régional de la Création d’Entreprise organisé par la Banque Populaire et du concours Pm’Up de la région Ile de France.



En 2009, l’entreprise reçoit l’agrément Organisme de Formation et le pôle formation s’ajoute donc à l’expertise 3D immobilière. VISIMMO 3D réalise en 2010 le premier salon virtuel 3D interactif et lance par la suite la plateforme d’événements virtuels V3D Events. La même année, V3D Com voit le jour dans le but d’étendre l’offre de VISIMMO 3D à tout type de produit, projet ou service. L’activité se diversifie et se divise désormais en quatre pôles complémentaires V3D Immo, V3D Com, V3D Events, V3D Formation.





Perspectives de développement des pôles existants en France et à l’étranger



Parmi les nombreuses aspirations futures de VISIMMO 3D, la priorité est d’enrichir ses pôles actuels. L’agence a pour objectif de renforcer sa présence sur le secteur de la 3D par la mise en œuvre de solutions de Réalité Virtuelle et de faire vivre cette expérience technologique à un maximum d’individus.



En ce qui concerne les salons virtuels, Laurent Soubrevilla a pour ambition principale de continuer à "évangéliser le marché" car peu de personnes appréhendent ce concept. Il est nécessaire d’après lui de le faire connaître pour qu’il puisse se démocratiser et être davantage utilisé car il répond précisément aux besoins des organisateurs d’événements. C’est dans cette optique que sont mis à disposition des guides de bonnes pratiques qui ont pour objectifs de décrire les différentes fonctionnalités proposées par V3D Events et de répondre aux questions que les prospects peuvent se poser. Des cas clients sont aussi consultables sur le blog de VISIMMO 3D (www.blog–3d.fr) et exposent précisément le contexte de l’événement créé, décrivent la réalisation et sont accompagnés de témoignages clients. VISIMMO 3D a étendu cette pratique aux autres pôles, V3D Immo et V3D Com.



VISIMMO 3D poursuit sa croissance au niveau mondial, notamment avec V3D Events qui signe en mars 2017 un salon virtuel annuel du mariage à Chypre. V3D Events est LE pôle sur lequel VISIMMO 3D compte pour se développer à l’étranger car l’événement virtuel est un produit multilingue qui apporte une réponse universelle aux problématiques internationales sur la digitalisation des événements. En effet, la plateforme peut être répliquée et multipliée à l’infini contrairement aux films et animations 3D immobiliers par exemple qui doivent être entièrement recréés pour chaque client. Afin de continuer à s’internationaliser et à offrir ses services au monde entier, VISIMMO 3D s’attache à trouver les bons relais. Pour cela, l’agence est associée à des partenaires locaux qui ont pour mission de commercialiser les produits dans leur propre pays (Canada, Pays- Bas, Allemagne…). Il s’agit d’une approche souple et pérenne car le représentant est personnellement attaché à sa région, connaît la culture locale et peut donc y adapter ses procédés de vente.





A propos de VISIMMO 3D



Acteur majeur de l'édition de solutions digitales interactives pour le marketing et la vente, VISIMMO 3D est divisée en quatre pôles : V3D Events, V3D Immo, V3D Com et V3D Formation. Avec ses réalisations en 3D haut de gamme, VISIMMO 3D a acquis la confiance d'un nombre important de grandes entreprises implantées sur une pluralité de marchés : Capgemini Consulting, Clear Channel, Orange, DDB Live for people, Bouygues Immobilier, Siemens, Pôle Emploi, Nokia...





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici





Plus d'informations : www.v3d-corporate.com