environnement

Deux nouveaux soutiens pour cette 24ème édition



Le Syndicat National des Professionnels du Quad et de la Motoneige (S.N.P.Q.N) et Equiliberté, une Fédération Nationale des Randonneurs Equestres, soutiennent désormais les Journées des Chemins. Leur renfort porte à huit le nombre des associations et fédérations encourageant la réhabilitation des chemins ruraux. En cette année d’échéances électorales majeures, le Codever et les randonneurs souhaitent montrer aux politiques leur attachement au patrimoine et à la liberté de circuler.





Objectifs de l’opération "Journées des Chemins" :

• Promouvoir une attitude de développement durable

• Sensibiliser l’opinion publique sur la nécessité d’entretenir les chemins sous peine de les voir disparaître

• Promouvoir un partage citoyen des chemins entre les différents usagers

• Lever les préjugés sur les pratiquants de loisirs verts motorisés dont le comportement est trop souvent décrié

• Défendre la liberté de circuler sur les chemins, quel que soit le moyen de locomotion

A l’heure où la préservation de notre planète est un enjeu majeur de notre société, les Journées des Chemins apportent une pierre à l’édifice de notre environnement.





Les loisirs verts confrontés à la sanctuarisation des campagnes



De plus en plus nombreux, les pratiquants des loisirs verts ont besoin d’itinéraires et de zones de pratiques. De nos jours, la vente des chemins ruraux par les communes s’est heureusement fortement ralentie. En revanche, les budgets communaux sont en berne et la sanctuarisation des campagnes s’accroît (Parcs Nationaux, Parcs Naturels Régionaux, zones Natura 2000...). Ces contraintes n’incitent pas les collectivités à réhabiliter les chemins embroussaillés.



Le Codever invite donc les adeptes des loisirs verts à partir à la reconquête des chemins oubliés et à défendre notre patrimoine ainsi que le principe d’un accès libre et raisonné à la nature.





A vos pelles, vos sécateurs…

Rendez-vous pour les Journées des Chemins du 1er au 9 avril 2017



Mode d’emploi, fiche d’inscription chantier, carte des chantiers…

Toutes les infos sur www.journeesdeschemins.fr

A propos de CODEVER



Né en 1987, le Codever est une association loi 1901 qui a pour buts le maintien des activités de loisirs verts dans les espaces naturels et les espaces ruraux, la défense et l’information des usagers de ces espaces et des chemins, et la protection de l’environnement et des espaces ruraux.