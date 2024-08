Cette grande expédition, à laquelle les écovolontaires pourront se joindre lors des escales*, pour 10 ou 15 jours, a pour objectif d’étudier la biodiversité marine du large, en mer méditerranée. Encadrés par un écoguide formé et un chef de bord, les écovolontaires participent au recensement et notent les observations naturalistes. Les informations collectées en mer sont ajoutées à une base de données qui est librement partagées avec la communauté scientifique. Les bassins occidental et oriental de la méditerranée, sont riches en biodiversité et offrent un panel d’habitats maritimes différents : Les zones étudiées sont toutes propices à de belles rencontres avec des cétacés, dont le grand dauphin, le cachalot, et le rorqual commun, mais aussi des tortues marines, diables de mer, requins, poissons…* Les ports de départs et arrivées du Grand Tour Méditerranée : *Hyères (France), Calvi (Corse), Porto Vecchio (Corse), Cagliari (Sardaigne), Palerme (Sicile), La Valette (Malte), Lefkas (Grèce), Corfou (Grèce), Kalamata (Grèce), Milazzo (Sicile).Grâce au programme de sciences participatives "Cybelle Méditerranée", mené par l’association Cybelle Planète, de nombreux outils sont mis à disposition de l’équipage afin d’aider à la collecte des données. La planche d’identification des espèces est une aide précieuse pour reconnaître et recenser les cétacés.Aucune compétence particulière n’est requise pour participer. L’écovolontariat est accessible à toutes et à tous, à partir de 18 ans (les mineurs sont acceptés à partir de 16 ans, accompagnés d’un parent.), seul ou accompagné, salarié ou employeur, étudiants, etc... Il suffit d’être sensible à un sujet qui concerne chacun : la protection de l’environnement.Les entreprises en quête de politique de développement durable peuvent également offrir à leurs salariés la possibilité de participer durant leurs congés à cette expédition d ‘écovolontariat ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet.Des missions de 10 ou 15 jours, organisées entre le 1er avril et le 5 octobre 2017.