Des citoyens conscients et volontaires, mais à engager

Si la mobilité a un rôle déterminant dans le développement des territoires, elle reste cependant très dépendante des énergies fossiles, ce qui en fait l’un des secteurs les plus polluants. La nécessité de repenser les modes de déplacement s’impose donc avec une urgence croissante.

Pour les citoyens, le défi est tout aussi complexe. Entre les coûts d’investissement pour adopter de nouvelles pratiques de mobilité (achat de vélos électriques ou de véhicules moins polluants) et les contraintes du quotidien, les freins sont réels.





La CoVe et Moovance ouvrent la voie

En incitant leur communauté à s’engager dans un challenge dès la Semaine Européenne de la mobilité, la Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin et son réseau Trans’Cove ambitionnent d’accélérer l’adoption des solutions de transport alternatives à la voiture, plus responsables et plus économiques.



Avec Moovance, les habitants s’inscrivent dans une démarche globale de réduction de leur empreinte carbone et d’amélioration de leur qualité de vie, tout en s’amusant et en étant récompensés.





Le challenge 80 km Green La Cove x Moovance : informations pratiques

Du 16 septembre au 13 octobre 2024, les participants seront encouragés à marcher, à faire du vélo, à utiliser des trottinettes, ou à emprunter les transports en commun comme le bus ou le train, afin de parcourir au moins 80 km de manière écologique. Un défi pour inciter au passage à l’action des citoyens et maximiser l’usage des infrastructures mises à leur disposition par l’agglomération.

À propos de Moovance

Lancée en avril 2022 à l’occasion de la journée de la Terre, Moovance est l’application qui récompense la mobilité durable. Fondée par une équipe de spécialistes de la mobilité et de la data (Anas MBASSO, Janik ADDED & Rodrigue LANGRONIER), l’application est dotée d’une IA permettant d’identifier en temps réel le moyen de transport de ses utilisateurs et les émissions de CO2 associées. Cette technologie propriétaire est certifiée par le bureau Veritas.

Moovance récompense ainsi la mobilité verte des utilisateurs (les Moovers) avec des points Mooves, gagnés après chaque trajet et convertibles en euros, en avantages chez les partenaires de l’application ou en dons auprès d’associations.

Ainsi l’application aide de façon ludique les citoyens, les entreprises & les institutions à bouger, mesurer et agir pour réduire l’empreinte carbone de leurs déplacements quotidiens. Elle devrait atteindre 2 000 000 d'utilisateurs d'ici la fin de l'année 2024.



Chiffres clés

1 million d’utilisateurs

1,2 million de téléchargements

4 millions d’ouvertures de l’application / mois

200 000 visiteurs uniques / semaine

2 millions d’euros reversés aux utilisateurs





Plus d'informations : www.moovance.fr