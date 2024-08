Une exposition pour défendre l'environnement

Mgr Pancrace a fait don à l’association Nereus- Arts d’une vingtaine de photos qui seront exposées en septembre pour la première fois en France, à Beaulieu-sur-mer (Alpes-Maritimes) et à Monaco, deux lieux réputés pour leur engagement en faveur de l’environnement.





Dans le cadre de l'Année de l’Écologie en Russie

L’exposition organisée par Nereus-Arts à l’occasion de l'Année de l’Écologie en Russie a reçu le soutien du Centre de Russie pour la culture et les sciences (Paris) et celui du Consulat honoraire de la Russie à Monaco.





L'incarnation du renouveau spirituel orthodoxe russe



Figure emblématique de la communauté orthodoxe, Mgr Pancrace incarne pour les Russes le retour à une vie spirituelle qui a pu émerger suite à la Perestroïka. Inspiré par les dispositifs de protection des espaces naturels marins en France et à Monaco, Mgr Pancrace souhaite mutualiser ces expériences réussies au niveau international afin de préserver d’autres sites exceptionnels comme l’archipel de Valaam, situé au nord de la Russie, en République de Carélie, et qui abrite le plus ancien monastère du pays. Il a donc répondu favorablement, à titre personnel, à l’invitation de Nereus-Arts.





L'art au service de l'environnement



Présidée par Natalia Stevens, l’association organise des événements culturels d’envergure internationale et utilise les arts comme médiateurs pour sensibiliser le grand public à la défense de l’environnement.





*NDLR : Le patriarche de Moscou est le chef de l'église orthodoxe russe. L’évêque Pancrace peut être considéré comme son bras droit (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrille_de_Moscou)