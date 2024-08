finance





Résoudre les problèmes du Bitcoin et de l’Ethereum et permettre l’adoption massive des cryptomonnaies



Jusqu’à présent, les obstacles à l’adoption massive des technologies blockchain par les entreprises étaient la lenteur des transactions (jusqu’à plusieurs minutes), l'évolutivité du réseau et les coûts élevés des transferts.



Grâce à sa technologie unique auditée par Red4Sec et brevetée, Credits permet d’effectuer plus d’un million de transactions par seconde (par exemple, VISA a des pics à 20 000 par seconde), à une vitesse de 0,1 seconde par transaction et des frais à partir de 0,001$.



Credits propose également dans sa blockchain des "smart contracts" développés sous Java, un langage très connu des développeurs. Les smart contracts de Credits sont des protocoles informatiques "intelligents" qui vérifient et exécutent automatiquement les conditions d’un contrat entre deux ou plusieurs parties, permettant de rendre plus fiable la sécurité d’un contrat, d’en planifier son exécution, de garantir la traçabilité des échanges et de réduire les frais pour une entreprise.



Les industries concernées et les domaines d’application de Credits sont infinis : États, banque, industrie automobile, transport, logistique, immobilier, industrie du jeu en ligne ; prêts, paiements, systèmes de votes, traçabilité des produits, Internet des objets, vente au détail, protection des copyrights, cadastres, programmes de fidélité, etc.





Invitation pour la conférence de Credits à Paris le vendredi 1er février à 18h à l’hôtel Océania



Le Président de Credits, Igor Chugunov, présentera le développement général des projets de Credits, et partagera les dernières actualités de l'entreprise (stratégie de développement, porte-monnaie mobile, audits de sécurité, etc.). Les nombreuses perspectives d’utilisation de la technologie Credits dans la vie courante seront également présentées en français et en anglais.



Adresse : Hôtel Océania. 52 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris





Pour accéder au kit presse, cliquez ici.



Site internet : credits.com