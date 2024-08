gastrocuisine



Alors que s’achève la trêve des confiseurs, le paysage de la distribution de produits surgelés à destination des boulangers-pâtissiers se voit renouvelé par la naissance d’un nouvel acteur : le réseau Arti’Pat. Issu de l’union des expertises de quatre entreprises familiales spécialisées dans la distribution de produits surgelés (Avidoc, Blé Délices, Brive Gel et Gineys), le nouveau venu rayonnera dans un premier temps sur l’ensemble de la moitié sud du pays.





Mutation du secteur de la boulangerie-pâtisserie



Arti’Pat propose aux artisans boulangers-pâtissiers un catalogue de plus de 600 produits surgelés, finis et semi-finis.



"L’évolution des modes de vie, les comportements alimentaires et les attentes des consommateurs ont réellement changé ces dernières années. Ceci entraîne une mutation du secteur de la boulangerie-pâtisserie, secteur que nous connaissons bien puisque nous accompagnons les artisans depuis plus de 15 ans", explique Hervé Gineys, l’un des fondateurs du réseau. "En s’appuyant sur un réseau comme le nôtre, les boulangers peuvent continuer à se concentrer sur leur cœur de métier, le pain, dont ils assurent l’ensemble de la fabrication. Le reste, viennoiseries, canapés, bûches ou galettes des rois étant commandé surgelé et cuit sur place. "





Cahier des charges rigoureux



L’atout principal du réseau : la profondeur de gamme. "Un croissant peut contenir entre 18 % et 27 % de beurre, et peser entre 60 et 80 grammes. Le boulanger peut très précisément sélectionner les produits dont il a besoin", précise Hervé Gineys, "Dans tous les cas, notre cahier des charges est très rigoureux. Nous recherchons des produits de grande qualité, des matières premières nobles et répondant aux attentes des consommateurs."



Grâce à la mutualisation des coûts, l’ensemble des produits est accessible à des prix compétitifs.





Présenté dans le cadre du SIRHA 2017



Afin de marquer son lancement, Arti’Pat sera présent au SIRHA de Lyon, du 21 au 25 janvier 2017, Hall 3, stand 3B-108.