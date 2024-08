gastrocuisine

Les Français réduisent leur consommation de produits animaliers



8 Français sur 10 déclarent consommer moins de produits animaliers qu'avant, notamment les produits transformés (surimi, rillettes, poissons panés), viandes rouges et autres charcuteries qui sont les plus impactés. On observe un déplacement des consommations qui se reportent sur le poisson, la viande blanche type poulet ou dinde, les œufs et les protéines végétales qui progressent, avec une majorité de Français consommant régulièrement des repas végétariens.





Un plus grand nombre de Français néo-végétariens en 2 ans



2 Français sur 10 sont des néo-végétariens conscients. Le nombre de Français concernés par le néo-végétarisme progresse et dépasse désormais les 5,6 millions de foyers. Plus de la moitié des foyers où est présente une personne néo-végétarienne sont eux aussi également concernés en totalité par cette a limentation. Les femmes sont davantage néo-végétariennes, ainsi que les moins de 40 ans et les CSP+. Plus d'un non néo-végétarien sur 10 envisage de le devenir à l'avenir, soit un potentiel de croissance réel de 4% attendu sur le marché.





La dimension santé, un atout fort du néo-végétarisme



L’aspect sain de l’alimentation demeure la motivation principale des néo-végétariens notamment pour les flexitariens. La préservation de la santé via la consommation moindre de chair animale est une attitude forte partagée par tous. D’autres motivations se renforcent cette année telles que l'équilibre, la variété, la créativité, les raisons écologiques et également éthiques auxquelles les végétariens, végétaliens et végans sont plus sensibles.





Composition des produits et label Bio AB, facteurs d’achat influents



La composition est le premier critère de choix des produits végétaux pour la moitié des néo-végétariens, devant le prix du produit et la réassurance du label bio AB. Les acheteurs attendent plus d’amélioration de la part des marques à propos des mentions sans OGM et sans huile de palme. Les attentes s’expriment également vis-à-vis de l’absence d’additif, du Bio, de la fabrication locale / régionale. A noter également que la majorité des néo-végétariens sont favorables à un rayon spécifique en magasin regroupant l’ensemble des produits végétaux.

Etude "Le marché des néo-végétariens 2018, Quantification de la demande, analyse des segments de marché et des principales opportunités marketing en 2018". Deuxième édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 1.206 néo-végétariens interrogés entre le 22 et le 30 mars 2018.





A propos d'Arcane Research

Arcane Research est un institut d’études indépendant dans le domaine des études quantitatives on-line. Afin de mettre à jour nos connaissances sur les marchés et ainsi répondre le plus précisément aux attentes de nos clients, nous lançons des actions pro-actives en réalisant plusieurs études syndiquées par an. Grâce à notre communauté de 60.000 panélistes et à notre système de qualification récurrente, nous sommes en capacité d’interroger les profils les plus spécifiques.