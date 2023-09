immobilier

Avec l’avancée en âge surviennent des changements inévitables, parmi lesquels le besoin d’être accompagné dans les actes du quotidien. Cette réalité touche aujourd’hui 1,5 million de personnes âgées(1). Lorsque cette perte d'autonomie s'accentue, elle ne permet plus de rester chez soi dans de bonnes conditions. Bien souvent, l'EHPAD est la première option envisagée, pourtant, d'autres solutions existent...





Cosima : appartement de standing et aide mutualisée



Lundi 11 septembre 2023, Cosima ouvre 2 nouveaux domiciles pour les seniors en perte d'autonomie à Saint-Cloud (92).

Le domicile Cosima est un appartement partagé de standing avec des auxiliaires de vie présentes 24h/24 et 7j/7, conçu pour les personnes âgées qui ne peuvent plus rester chez elles. Ainsi, les habitants peuvent continuer à vivre pleinement leur vie, malgré les défis de la perte d'autonomie.

Au sein d’un immeuble neuf implanté au 12 rue Marie Bonaparte, chaque domicile Cosima est composé de huit espaces privatifs de 30 à 40 m2 ainsi que de vastes espaces communs adaptés et meublés avec soin.





Préserver sa liberté et vivre en toute sérénité malgré la perte d’autonomie



En tout, ce sont cinq professionnels expérimentés qui se relaient jour et nuit pour accompagner les huit habitants en respectant leurs rythmes de vie individuels. La petite taille du groupe permet aux équipes de fournir un accompagnement personnalisé. Il ne s’agit en aucun cas de faire à leur place, mais plutôt de les soulager et de garantir leur sécurité au quotidien.

Témoignage : "Mon papa, Tom, a retrouvé le sourire et la joie de vivre grâce à la bienveillance des autres habitants, l'attention des équipes et la chaleur des voisins. Grâce à eux, il a pu vivre pleinement ses derniers moments, dans un environnement où il se sentait bien et entouré." - Karen, fille de Tom.





Intimité et vivre ensemble

La convivialité va de pair avec la liberté, facilitée par le travail quotidien du coordinateur de la vie partagée. Son rôle est de réguler ce vivre ensemble tout en offrant une présence rassurante pour les habitants, en proposant des sorties et activités. Cosima collabore également avec les services de la ville de Saint-Cloud et travaille aussi en partenariat avec des acteurs externes, afin de proposer des services adaptés, toujours dans le respect du libre choix des habitants.





Les caractéristiques

Situés au 2eme et 3eme étage d’un immeuble d’habitation classique, les deux domiciles Cosima accueille 8 personnes âgées chacun.

A propos de Cosima



Entreprise à mission dédiée au bien vieillir, Cosima a été crée en 2020. Tout est parti d’un sentiment commun de ses fondateurs de la nécessité évidente de créer une nouvelle voie dans le parcours de vie des seniors. Cosima propose une alternative aux Ehpad tout en apportant une réponse plus inclusive, plus sécurisante et bienveillante. Cosima a été créée par deux amis d’enfance, Maxence Petit, entrepreneur au service des seniors depuis plus de 12 ans et Antoine Prigent, pionnier du financement de projets entrepreneuriaux à impact social.



Cosima prévoit d’ailleurs l’ouverture de 10 nouveaux domiciles partagés dont Enghien-les-Bains (95), Aix-en-Provence (13), Sannois (95), Draveil (91), Bourg-la-Reine (92). Une dizaine de nouvelles ouvertures suivront dans les deux prochaines années.

Pour en savoir plus : www.cosima.eu