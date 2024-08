immobilier

Parce qu'aujourd'hui, 30% des ventes immobilières se font entre particuliers, Welcome Transactions a décidé de mettre à disposition des particuliers une plateforme accessible depuis n'importe quel périphérique (téléphone, tablette ou ordinateur), dôté d'outils professionnels, tout en restant à disposition des particuliers qui souhaitent passer par une agence immobilière.



Si les sites d'annonces immobilières entre particuliers se développent, PHOCOVA est la première à proposer des annonces gratuites et géolocalisées (10 photos, modifications gratuites, multi zonage pour la recherche), permettant à ses utilisateurs de vendre ou de rechercher un bien immobilier le plus efficacement possible.



Avec cette nouvelle plateforme, Welcome Transactions souhaite démontrer que l'avenir de l'immobilier appartient aussi bien aux transactions entre particuliers qu'aux réseaux professionnels.





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici





A propos de Welcome Transactions



Créée en 2016, Welcome Transactions est une agence immobilière domiciliée au Havre qui développe des offres pour ceux qui n'ont pas le temps de faire les visites, acheteurs, comme vendeurs, mais aussi du conseil pour ceux qui veulent vendre ou acheter entre particuliers.



Plus d'informations : www.phocova.com

www.facebook.com/welcometransactions - www.facebook.com/PHOCOVA