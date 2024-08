immobilier

Un incident dans l’immeuble : Réagir, suivre



MySpotiHome permet de déclarer des incidents, d’interagir avec son gestionnaire et les autres résidents pour suivre l'évolution du dossier et le solutionner de manière efficace. L’ascenseur est en panne ? L’utilisateur reçoit une notification instantanée et peut reporter ses courses à plus tard.





Créer du lien dans son immeuble



Constituer son réseau là où l'on vit : chez soi, dans son quartier ou au bureau. MySpotiHome met à disposition de ses utilisateurs des outils d’instant messaging simples et conviviaux, pour échanger, partager ou se rendre service sans avoir besoin de connaître le numéro de ses interlocuteurs. MySpotiHome permet de déclarer des incidents, d’interagir avec son gestionnaire et les autres résidents pour suivre l'évolution du dossier et le solutionner de manière efficace. L’ascenseur est en panne ? L’utilisateur reçoit une notification instantanée et peut reporter ses courses à plus tard.Constituer son réseau là où l'on vit : chez soi, dans son quartier ou au bureau.des outils d’instant messaging simples et conviviaux, pour échanger, partager ou se rendre service sans avoir besoin de connaître le numéro de ses interlocuteurs.



Enfin, pour diffuser et prévenir instantanément tout le monde des actions et des événements à venir, l'application dispose d'une fonction affiche-digitale. L'avantage : Celle-ci ne sera pas arrachée !





Créer de la valeur pour les professionnels de l’immobilier : syndic, administrateur de biens, bailleurs, etc.



La plateforme a pour vocation d'aider les professionnels à mieux communiquer avec les résidents. L'outil s'adapte à leurs modes de travail et permet d’être plus efficace en réduisant les contacts entrant (-27% e-mail et téléphone). Les actions des gestionnaires seront plus visibles et mieux valorisées, au service d’une meilleure satisfaction clients.



MySpotiHome offre les fondamentaux de la gestion des résidences avec des "services +" résolument innovants. Une application conviviale, facile à utiliser et accessible à tous, qui permet aux professionnels du secteur de proposer à moindre coût des services réellement utiles à leur clients, et de créer un lien de confiance avec eux.





L’application est disponible en version iOS et Android, via le site : www.myspotihome.com ou sur les stores







A propos de Spoticom

MySpotiHome, est un service développé par deux entrepreneurs dont l’objectif est de faire avant tout du digital une expérience humaine. Sébastien Baer et Behnam Badie, respectivement cofondateur et directeur des Etudes et Projets de la société FIA-NET, leader pendant 15ans sur le marché de la lutte contre la fraude à la carte bancaire et des avis consommateurs sur internet, ont créé la société SPOTICOM en janvier 2017.