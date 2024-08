immobilier

Quel est l’intérêt de "cacher" l’adresse d’un bien proposé à la vente ou à la location ? Aucun, si ce n’est d’augmenter les déplacements inutiles et les frustrations des potentiels clients. Dans un quotidien, toujours plus rapide, toujours plus rempli, Onaladresse revient à l’essentiel de l’immobilier en mettant à disposition un outil efficace qui permettra d’optimiser les transactions.



100% des annonces publiées indiquent l’adresse exacte des biens, c’est la promesse exclusive qu’offre le site. Mais Onaladresse permet également de réaliser en quelques clics une visite virtuelle à partir d’un simple plan et de quelques photos. Cette fonctionnalité, simple d’utilisation, permet, là encore, un important gain de temps. Grâce à elle, lorsqu’un client se déplace pour une visite, il a déjà en tête une idée précise du bien, ce qui réduit fortement les déceptions, courantes lors de tels actes. Découvrir une visite virtuelle.



Sur Onaladresse.com, les annonces apparaissent sous forme de fiches claires et précises. Les recherches sont rendues encore plus simple et rapide grâce à l’activation d’alertes géolocalisées personnalisées.



On a l'adresse et on vous la donne !

Qui sommes-nous ?



Onaladresse.com, c’est l’association de deux hommes. Messieurs Christian Mahout et Heimata Carrara. Pendant plus de deux ans, ils ont fait appel à leur bon sens afin de répondre à la problématique suivante : Comment mettre à disposition du plus grand nombre un outil permettant de simplifier la recherche de biens immobiliers ? Ainsi est né Onaladresse.com.



Christian Mahout : Professionnel de l’immobilier depuis 40 ans. A la tête de sa foncière, il a rénové plus d’une centaine d’immeubles parisiens.

Heimata Carrara : Diplômé de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières. Collaborateur de Christian Mahout au sein de sa foncière depuis 2009.













Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici





Plus d'informations : www.onaladresse.com