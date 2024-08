immobilier



Fluidifier le marché privé de la location immobilière

Wizi est la première plateforme à avoir dématérialisé toutes les étapes du processus de location immobilière de longue durée, de la publication de l’annonce au règlement des loyers. Les particuliers bailleurs et locataires y retrouvent tous les outils et services permettant de gérer une location simplement et en toute sécurité.



La start up propose aujourd'hui à ses clients propriétaires le versement de leurs loyers le 5 du mois, quoi qu’il arrive. Parce que le marché privé de la location immobilière de longue durée repose aux 2/3 sur une relation entre particuliers et que la majorité des propriétaires bailleurs a déjà vécu une situation d’impayé de loyer, de retard de règlement ou de règlement partiel. Cette situation induit un marché frileux où les propriétaires hésitent à mettre leur bien sur le marché ou exigent des conditions d’accès au logement si draconiennes qu’elles disqualifient nombre de candidats locataires pourtant solvables.



Les Garanties des Loyers Impayés, cautions ou autres garanties classiques existantes peinent à convaincre un propriétaire puisqu’au mieux le recouvrement des sommes dues nécessitera des délais et son implication. Un propriétaire ne sera réellement serein que s’il est certain du versement automatique de ses loyers à date fixe, quoi qu’il arrive.





Un préalable : le smart scoring



Mais cette proposition n’est bien évidemment économiquement viable qu’avec un niveau de risque calculé. Elle suppose un retour d’expérience de l’étude des dossiers des candidats locataires et un scoring précis qui repose sur des outils innovants d’évaluation des risques (Smart scoring), contrôles automatiques, croisement des données, algorithmes de scoring et Intelligence Artificielle. L’utilisation de ces outils impose bien entendu que l’acquisition des données et documents soit totalement digitalisée.





L’ouverture du marché pour les candidats locataires



Restaurer la confiance du propriétaire bailleur dans le recouvrement de ses loyers favorise le retour sur le marché de biens mis "en standby" par des propriétaires inquiets. Enfin, avantage non négligeable, le Smart scoring permet d’élargir l’accès au logement en bousculant les conditions d’éligibilité habituelles : ouverture à certains statuts dit "précaires" (CDD, intérimaires, indépendants), baisse du taux d'effort limite, acceptation des CDIs en période d'essai,…





A propos de Tyrell SAS

Tyrell SAS est une start-up créée en février 2016 pour développer spécifiquement le projet Wizi. Son créateur, Julien Lozano, a fondé en 2008, dès la sortie de son école de commerce, le premier réseau immobilier spécialisé en location étudiante, Bed & School (5 agences à ce jour). Cette expérience "terrain" du marché immobilier a rendu évidente la nécessité de moderniser les outils et processus utilisés pour en simplifier et sécuriser les différentes étapes, la dématérialisation des opérations en étant le préalable. C'est ainsi qu'est née Wizi la première plateforme entièrement digitalisée, de la publication de l’annonce au règlement des loyers.



Wizi - quelques chiffres :



- Lancement sur le marché : Janvier 2018

- Croissance mensuelle : 40%

- Wizi a déjà reversé plus de 2 M€ à ses propriétaires





Plus d'informations : www.wizi.io