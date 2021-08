internet





AUTOS-ANCIENNES.COM Group met en relation acheteurs et vendeurs et permet des transactions sécurisées et en temps réel dans toute l’Europe et les Etats-Unis. Avec une équipe française, espagnole et américaine de plus de 20 employés en constante croissance, AUTOS ANCIENNES Group a développé des services numériques exclusifs, permettent aux négociants automobiles et aux particuliers d’acheter des voitures rapidement et simplement, fluidifiant ainsi le grand marché de l’automobile d’occasion de classiques qui est encore peu structuré et très fragmenté.





Une vente simplifiée pour le particulier

Grâce à AUTOS-ANCIENNES.COM, les particuliers peuvent facilement et sans risque acheter leurs véhicules : une estimation en ligne, en moins de 5 minutes.

"Si un particulier souhaite acheter son véhicule, il n’a plus à se soucier d’un processus habituellement compliqué avec le contrôle technique, les appels téléphoniques et les visites, le risque de fraude lors du paiement ou encore les potentiels litiges suite aux vices cachés. Grâce à notre plateforme, chaque particulier peut acheter sa voiture sans risque en l’espace d’une demi-heure", explique le PDG d'AUTOS ANCIENNES Group.





3.000 partenaires professionnels aux Etats-Unis, et 60 000 annonces en ligne



AUTOS-ANCIENNES.COM permet aussi aux négociants automobiles d’acheter des voitures anciennes d’occasion en ligne. En un simple clic, un négociant automobile peut accéder à un stock de plus de 60.000 voitures, inspectées et entièrement documentées, qui se renouvelle chaque jour. En plus de lui permettre de choisir les produits dont il a besoin et ainsi mieux piloter sa rentabilité, AUTOS-ANCIENNES.COM représente un énorme gain de temps pour l’approvisionnement et permet au négociant automobile de se concentrer davantage sur ses ventes et les services rendus aux particuliers.



Plus de 600 partenaires professionnels font déjà confiance à AUTOS-ANCIENNES.COM qui a réussi à appliquer les principes du e-commerce à un marché traditionnel. AUTOS-ANCIENNES.COM constitue aujourd’hui la plus grande place de marché en ligne d’Europe pour les voitures d’occasion en provenance des Etats-Unis.

Plus 450 voitures ont été vendues en 2020 par AUTOS ANCIENNES Group, ce qui permet à l’entreprise de collecter des données de qualité sur le marché européen de l’automobile et les utiliser pour continuer à créer de la valeur ajoutée pour tous ses groupes de clients.



"Le marché de l’automobile ancienne d’occasion a longtemps été perçu comme local et parfois sélectif. Grâce à notre technologie, AUTOS-ANCIENNES Group travaille chaque jour à le rendre plus accessible et plus global".





À propos de AUTOS-ANCIENNES.COM Group



AUTOS ANCIENNES Group est le leader européen et digital de l'automobile ancien. En tant que plateforme multimarques indépendante, AUTOS ANCIENNES Group offre à plus de 60.000 négociants automobiles la possibilité d'accéder à un portefeuille diversifié de plus de 10.000 véhicules achetés auprès de particuliers via son site internet. En connectant les acheteurs et les vendeurs par le biais d'une technologie interne, l'entreprise permet aux acheteurs de l’automobile et aux vendeurs de commercer en toute transparence dans toute l'Europe.



