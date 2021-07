internet



Un québécois de 15 remporte le plus grand tournoi Fortnite



Un jeune québécois de 15 ans empoche $75.000 en remportant le plus grand tournoi du jeu Fortnite. Le jeune vainqueur, Vincent Fortin, signe dans une équipe de eSports professionnelle basée à Hollywood, Californie. Cette victoire dans le fameux tournoi FNCS du 26-27 juin 2021, lui permet d'empocher $75,000 américains.



Une victoire face aux plus grandes écuries du eSports professionnel



Le tournoi, organisé chaque année par Epic Games, développeur du jeu Fortnite, attire des milliers de participants chaque année. De nombreuses équipes professionnelles dans le domaine du eSports y participent.



"Je suis très content d'avoir remporté ce tournoi, d'autant plus que plusieurs grands noms du jeu Fortnite ont participé. Personne ne s'attendait à ce que je gagne, puisque je n'ai jamais remporté de tournoi majeur avant celui-ci. Ceci prouve qu'avec du travail et de la persévérance, n'importe qui peut prétendre à remporter un grand tournoi", explique Vincent Fortin.



Afin de remporter le tournoi FNCS, Vincent Fortin a dû vaincre certains des plus grands noms du jeu Fortnite, notamment des joueurs comme Bhuga, Faze Centered, Faze Dubs, NRG Clix et plusieurs autres. Ces joueurs font parties des plus grandes écuries dans le domaine du eSports, avec des budgets de plusieurs centaines de millions de dollars par année dédiés à la formation et au développement des joueurs.



Convoitise des équipes professionnelles américaines et signature chez Team 33



Suite à sa victoire, Vincent a obtenu des offres de plusieurs grandes équipes de eSports aux États-Unis, Canada et ailleurs dans le monde. Ce dernier a finalement décidé de signer avec l'équipe Team 33, basée à Hollywood. Team 33 possède également des bureaux à Toronto, Canada.

Tyler Gallagher, le directeur général Canadien de l'équipe Team 33 : "Nous sommes très fiers et contents de signer Vincent Fortin alias PaMstou. Nous l'avons suivi durant le tournoi FNCS et avons été très impressionnés par ses performances ".



La signature de Vincent avec l'équipe Team 33 signifie qu'il participera aux prochains tournois sous la bannière Team 33, et représentera cette équipe sur les réseaux sociaux, lors de la création de contenu notamment.

Pour voir les statistiques de Vincent Fortin et de sa victoire au FNCS : fortnite-esports.fandom.com/wiki/PaMstou

Pour plus d'informations sur Team 33 : www.team33.gg

Contact presse :



Amine Rahal - Chef de marketing

347-682-3532

amine@team33.gg