Une cryptomonnaie réellement utile

L’idée de cette plateforme innovante pilotée par des entrepreneurs français est de permettre à chacun d’interagir via une dynamique économique basée sur l’affiliation sociale multi-niveaux.



Avec Winnest, les utilisateurs pourront acquérir la crypto-monnaie dénommées "WNC", utilisable comme monnaie d’échange et de paiement. Le WNC est échangeable contre d'autres crypto-devises renommées sur l'exchange Mercatox.



La synergie du concept Winnest permet de développer de manière intensive les réseaux de followers et favorise la spéculation de la valeur du WNC en augmentant les flux transactionnels de la plateforme.





Ainsi, il existe plusieurs moyens de profiter des avantages Winnest :



- Recevoir une récompense selon son grade sur les transactions de ses followers, sur les partages et sur la manière d'utilisation de la plateforme



- Partager des publications sur les réseaux sociaux, sponsoriser des produits ou des offres des utilisateurs et être rémunérés en TWNC, le Token fidélité du WNC qui après accumulation devient un moyen d'ADS ou d'échange contre du WNC



- Interagir sur la plateforme par des missions à réaliser, individuelles, à deux ou à plusieurs, des quêtes qui vous permettront de upgrader, de gagner des TWNC et de devenir influenceur du moment.



- Changez la manière de diffuser une information et développer la visibilité d'une publication gratuitement, grâce à la sponsorisation ‘’Boost’’ financée par les TWNC cumulés.



- Devenir influenceur et vendre en WNC ou TWNC des espaces publicitaires sur son fil d’actualités.



- Winnest permet de visualiser en temps réel les interactions entre les utilisateurs de son réseau et de vérifier leurs fiabilités grâce à différents smart-contracts de E-réputation.



Ce Business Game modulable basé sur l’animation, la participation et l’échange amènera l'utilisateur vers un nouveau mode de partage et de consommation dans l’univers de l’économie partagée et de la crypto-monnaie.



Plus d'informations : www.winnest.io