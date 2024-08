internet

Créé en 2009, par Gaël Pollès et Jean-Paul O’Meny, Pratiks vise à contribuer à un monde plus facile, en mettant à la disposition des internautes des vidéos simples et ludiques pour apprendre à tout faire.



Pratiks est devenu en quelques années très populaire sur Dailymotion et YouTube en proposant trucs, astuces, modes d'emploi, conseils, recettes et coaching sur les thématiques bricolage, déco, maison, jardin, cuisine, mode, beauté, bien-être, santé, loisirs,…





3 000 vidéos tutorielles, trucs et astuces et 4 millions de vues chaque mois



Ce contenu varié enrichit l’offre vidéo du Groupe Pratique sur l’ensemble de ses thématiques. Les vidéos Pratiks enregistrent en effet plus de 4 millions de vues/mois et ses chaînes Youtube comptent plus de 300 000 abonnés.





Une vocation de leader sur la vie pratique et la maison



Avec cette acquisition, le Groupe Pratique confirme sa position de média leader sur la vie pratique avec près de 9 millions de visites et vues par mois.



Le Groupe Pratique couvre - avec ses sites et chaînes vidéos - plus de 17 thématiques de la vie quotidienne telles que le bricolage, le jardinage, l’emploi, les loisirs, l’automobile, les droits et les démarches, l’argent…



Via une stratégie de build-up initiée il y a trois ans, le Groupe Pratique a consolidé son leadership sur la vie pratique et est devenu incontournable sur la maison (bricolage, jardinage et décoration). Cette stratégie contribue pleinement à la volonté du groupe d’enrichir le contenu proposé aux internautes (annuaire, fiches pratiques et vidéos) et de développer son offre de services à destination de ses clients (Brand publishing et native advertising).





Guillaume Desombre, Directeur du Groupe Pratique : "Avec cette opération, nous accélérerons notre développement sur les contenus vidéos et nous confortons notre position de leader sur la vie pratique. Les vidéos tutos de Pratiks contribuent à notre mission d’aider nos utilisateurs dans leur vie quotidienne. Pour nos clients, cette acquisition complète notre offre de brand content et native advertising avec une offre vidéo globale, puissante et de qualité".



Gaël Pollès & Jean-Paul O’Meny, cofondateurs de Pratiks : "Après 7 ans d’activité, et plus de 300 millions de vidéos vues, il est temps pour nous de passer la main pour donner un nouvel essor aux vidéos Pratiks en leur donnant encore plus de visibilité. La synergie avec le groupe Pratique va permettre à un nombre croissant de gens d’enrichir de manière exponentielle leurs champs des possibles".