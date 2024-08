internet





La taille des pays n'est pas respectée



Plus on s'écarte de l'équateur plus les tailles et surfaces sont augmentées par rapport à la réalité.



Par exemple, le Brésil est 4 fois plus grand que le Groenland alors que sur la carte, la surface du Groenland paraît 2 fois plus grande que celle du Brésil.











Les distances sont fausses



La carte de Mercator n'a pas d'échelle. Les distances sur l'équateur sont représentées 10 fois plus petites qu'aux pôles. Déplacez la règle et observez les variations d'échelle. Ex : la même distance sur la carte est multipliée par 7 entre l'équateur et les pôles.

Les trajets les plus courts ne sont pas ceux que l'on croit



Pour un vol Paris / Los Angeles, pourquoi faut-il passer par le Groenland ? Parce que c'est le chemin le plus court !









