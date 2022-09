internet



Des centaines de milliers d'annonces

Avec ses centaines de milliers d'annonces, Truck1 se développe depuis maintenant 20 ans, créant ainsi une audience mondiale d'acheteurs en ligne, assurant la plus large couverture possible et facilitant les transactions commerciales.



Actuellement, Truck1 propose plus de 200 000 véhicules utilitaires et machines lourdes d'occasion. Les acheteurs envoient chaque mois environ 15 000 demandes par courrier électronique aux concessionnaires et aux négociants professionnels qui font la promotion de leurs articles sur la plateforme, qui génère par ailleurs 5 000 appels passés par le public impliqué dans les ventes de véhicules.





MAN, Mercedes-Benz, Volvo, Schmitz, Caterpillar,...

Truck1 a pour objectif de proposer un large choix de véhicules et de faciliter au maximum le processus d'achat, tant pour les vendeurs que pour les acheteurs.



C'est pourquoi de nombreux concessionnaires européens officiels, qui représentent les géants du secteurs tels que MAN, Mercedes-Benz, Volvo, Schmitz, Caterpillar, New Holland, Liebherr et Komatsu, choisissent de placer leurs annonces sur Truck1.





Une gamme de services en évolution constante



En outre, Truck1 élargit constamment sa gamme de services en créant un service d'annonces complet à forte valeur ajoutée, comprenant des enchères en ligne ainsi que des solutions de leasing et de financement.

A propos de Truck1

Créé en 2003 Truck1 est une place de marché européenne spécialisée dans les différent type de véhicules utilitaires et industriels d’occasion : camions, bus, poids lourds, engins de chantier, matériels de manutention et matériels de stockage, machines agricoles.

La plateforme, qui se décline sous 34 versions linguistiques, présente plus de 500 vendeurs professionnels issus de 36 pays du monde. L’équipe comprend 30 spécialistes travaillant dans 3 bureaux en Europe.

Plus d'informations : https://www.truck1.fr