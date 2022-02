jeunesse



Un mouton ne fait rien comme le reste de son troupeau : il mange de la pizza, rêve de vacances aux tropiques, dort dans un hamac… jusqu’à ce que les autres moutons n’acceptent plus ce comportement "non-mouton" et décident d’exclure cet outsider. Du moins au début…



"Maman, je suis la petite fille la plus moche que je connaisse !", disait la petite Willow en pleurs à sa mère, la chanteuse de pop américaine Pink. Cette réplique a inspiré le docteur en psychologie et auteur Stephan Valentin pour ce nouvel album jeunesse. Il a réussi à transmettre ce message de façon très ludique et amusante. Ce n’est pas la nouvelle collaboration de ce duo, qui nous avait déjà séduit avec leur premier album, "Nous serons toujours là pour toi", un jeu de questions-réponses fort réconfortant pour les enfants.



"De nombreux enfants sont harcelés comme la fille de Pink, âgée de 6 ans, qui était harcelée à l’école parce qu’elle ressemblerait trop à un garçon. Je me disais que ce serait un sujet important pour un livre pour enfant. Chaque enfant a le droit d’être « soi », différent de l’autre ! Bien sûr cela ne concerne pas uniquement son physique, mais également sa personnalité, ses préférences, sa façon de se comporter… Ce droit est la base de la construction d’une estime de soi forte. Se sentir aimé tel qu’il est, avoir une image positive de lui et comprendre qu’il a de la valeur permet à l’enfant de se sentir en sécurité pour faire face aux défis de la vie. Personne n’est « parfait », chaque enfant est unique et différent, heu reusement ! Et c’est une richesse pour nous tous.", déclare Stephan Valentin.



Stephan Valentin, docteur en psychologie et spécialiste de la petite enfance, a pratiqué en Inde, en Côte d'Ivoire et en France, à Paris où il a exercé dans un hôpital pour enfants. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'enfance.

www.stephan-valentin.com



Denitza Mineva s’est spécialisée en édition et en presse à l'ENSAD (Paris), après des études en graphisme et illustration à l'ENSBA (Sofia). Depuis, cette illustratrice vit à Paris, où elle est aussi directrice artistique et graphiste dans le domaine des tendances dans la mode.

"Moi, je ne suis pas un mouton !"

Éditions Pfefferkorn

Auteur : Stephan Valentin

Illustration : Denitza Mineva

Album jeunesse illustré cartonné - 32 pages - 24 x 24 cm

Dès 3 ans

ISBN 9783944160283

Prix : 14,90 € TTC

En librairie le 16 février 2022