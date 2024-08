Alternative aux cours particuliers



Bonnenote permet aux étudiants de faire appel à des rédacteurs spécialisés par matière et niveau académique afin de les aider à réaliser des devoirs de qualité.

Alternative aux sociétés spécialisés dans les cours particuliers, Bonnenote supprime les contraintes de temps, de déplacement et de budget. Les étudiants francophones du monde entier peuvent désormais commander en ligne la réalisation sur mesure de leurs devoirs (projet de groupe, dissertations, thèse, mémoire, fiches de révisions...), et ce dans plus de 100 matières.





Privilégier l’échange étudiant-rédacteur



La plateforme a été spécialement conçue afin de rendre l’échange étudiant-rédacteur simple et efficace. Les rédacteurs ont la possibilité de suivre pas à pas les étudiants grâce à la messagerie instantanée. Les étudiants peuvent envoyer des documents complémentaires, dans le but d’optimiser la réalisation du devoir.

L’équipe Bonnenote a également choisi d’avoir une relation de proximité avec ses utilisateurs, disponible 7 jours sur 7, de 8h à minuit grâce à son chat en ligne.





Une véritable communauté



Le succès de Bonnenote repose sur la qualité de ses rédacteurs, méticuleusement sélectionnés par son équipe. Ceux-ci sont issus de différents cursus (enseignants, professeurs particuliers, doctorants, diplômés, étudiants en fin d’études ) mais ont tous pour intérêt commun de partager leurs connaissances.



Les rédacteurs n’ont pas de contraintes, ils choisissent leur lieu de travail, leurs horaires ainsi que le nombre de devoirs à réaliser. En fonction du volume de travail choisi, leur rémunération peut aller jusqu’à 3 000 euros par mois.

Bonnenote, une start up en développement

Bonnenote a pour objectif de lever 150,000 £ (sur une valorisation de £1,5 million) sur Seedrs, l’une des principales plateformes de crowdfunding au Royaume-Uni en février 2017. Cette levée de fonds lui permettra de renforcer sa communication auprès des rédacteurs et des étudiants, de financer ses nouveaux services et de se développer à l’international d’ici la fin de l’année 2017 .

A propos de Bonnenote

Lors de ses études à Londres, Victor Der Megreditchian observe la multitude de sites proposant ce service auprès des anglophones (plus de 300 sites entre le Royaume Uni et les Etats-Unis). C’est en découvrant que ce service n’existait pas pour le marché francophone, qu'il décide de se lancer dans l’aventure entrepreuneuriale et de fonder Bonnenote en Octobre 2016.

