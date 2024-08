jeunesse



Aider l'enfant à prendre confiance en lui



Préface de Catherine Lelievre, ancienne Directrice du Magazine "Parents" et fondatrice "Des Pros de la Petite Enfance", "Super Frisette" a pour vocation d'aider l'enfant à prendre confiance en lui et à être accepté pour ce qu’il est. Et c'est autour d'une histoire simple dans un environnement connu de tous les enfants que Caroline Adelus a souhaité installer son petit super-héros tout bouclé.

Le héros de ce livre va se rendre compte que son super pouvoir réside dans son caractère unique et que lui aussi, comme tous les autres enfants, a le super pouvoir de rendre heureux sa famille et d’aider ceux qui l’entourent. "Super Frisette" est aussi l’occasion de rendre hommage au personnel de service qui accompagne et aide chaque jour les enfants à se construire.





L'histoire

C'est l'heure du conte chez la famille Frisette.

Mais, avant, Maman, Vincent et sa petite soeur Jeanne racontent leur moment préféré de la journée.

Et ce soir, Vincent se sent très en colère car il n’a pas pu jouer aux super-héros avec ses copains à la récréation.

Il est persuadé que tous ses copains ont des super-pouvoirs, sauf lui ..

Grâce à sa famille,Vincent va découvrir que lui aussi en a un et aura, dès le lendemain, l’opportunité de l’utiliser à l’école.

En effet, Hélène, la dame de service est très embêtée car elle a perdu la clef de l’armoire à secrets… Si elle n’est pas ouverte chaque jour, son contenu disparaît … Ce qui serait une catastrophe pour tous les copains de la classe …

Vincent et ses amis vont aider Hélène à éviter cette terrible catastrophe, tout en donnant confance à une de leur camarade.

Car oui, tous les enfants ont des super-pouvoirs !





A propos des auteures



Caroline Adelus (textes) : Maman de deux enfants, Caroline Adelus, adorait déjà la télé lorsqu’elle a démarré sa carrière dans l’univers Jeunesse. DESS de communication en poche, elle rejoint les équipes d’une chaine pionnière sur la jeunesse en France . Puis, elle participe au lancement de la première chaine préscolaire en France, dont elle devient la directrice des programmes. Pour Caroline, l’accessibilité, la charte alimentaire, et la promotion des valeurs d’intégration n’altèrent en rien l’attractivité d’une chaine, au contraire.

Sumitta Curtil (illustrations) : Informaticienne, chanteuse, musicienne, cuisinière, traductrice, maman... Sumitta Curtil est une touche à tout qui aimerait savoir tout faire !Graphiste autodidacte, elle réalise "pour le plaisir" des affiches et autres productions visuelles, En 2015, elle décide d’en faire son métier et suit une formation au Canada de dessin / peinture digitale à "Schoolism" , école créé par Bobby Chiu, figure de l’animation (Disney, Warner Bros etc.). Elle suit des cours dispensés par des artistes reconnus dans le milieu de l'animation tels que Tom Fluharty, Nathan Fowkes, Cody Gramstad...





"Super Frisette" - Dès 4 ans



Textes : Caroline Adelus

Illustrations : Sumitta Curtil

Editeur : PAJA Editions

Diffuseur : Dod & Cie (Daudin Distribution)

ISBN: 9782916059440

Prix Public : 9,50 euros TTC

Parution : 19 mars 2019 / 40 page



A propos de PAJA Editions

PAJA Editions est une maison d'éditions jeunesse membre du SNE. Elle publie des albums et contes incluant des personnages (principaux ou secondaires) en situation de handicap pour une intégration en douceur de la différence.



Des livres pour enfants, avec TOUS les enfants.

Edition jeunesse généraliste - 0 à 8 ans

Prix Littérature Jeunesse UNICEF des 0/5 ans 2017

Plus d'informations : www.paja-editions.fr