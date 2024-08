L'histoire

C’est un jour de chance pour Enzo : sa mamie lui offre une tablette. Mais, pour ses parents, le cauchemar commence : Enzo joue nuit et jour à des jeux vidéo. Il en oublie même de manger. Et, surtout, il se prend pour le super-héros de son jeu vidéo préféré. Il est temps d'agir ! Mais comment ? Arthur, Rosalie, Mia et Rocky auront-ils une idée ?





Un ouvrage pour prévenir l'addiction aux jeux vidéo



Les jeux vidéo captivent les enfants dès leur plus jeune âge. Très vite, ces jeux peuvent devenir une activité dominante, au point que de nombreux enfants passent beaucoup de temps devant un écran. Ce livre donne des clés et des conseils aux enfants et à leurs parents, afin d’adopter la bonne attitude et de faire bon usage des jeux vidéo.



Les auteurs

Stephan Valentin, docteur en psychologie et spécialiste de la petite enfance, a pratiqué dans différents pays, en Inde, en Côte d'Ivoire et en France, à Paris, où il a exercé dans un hôpital pour enfants. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'enfance. Son site : www.stephan-valentin.com

Jean-Claude Gibert est illustrateur. Il a collaboré plusieurs années avec les studios DISNEY. Il illustre également des contes pour enfants avec différents éditeurs. Son site : www.gibertcreations.com





La collection : " Rocky & Cie"



Cette collection BD jeunesse, scénarisée par Stephan Valentin et illustrée par Jean- Claude Gibert, a pour vocation d’aider les enfants à gérer leurs soucis, leurs angoisses, leurs petits bobos tout en les divertissant. Elle met en avant des valeurs humaines comme la solidarité, le courage, la tolérance, le partage



Dans chaque album de la collection, qui s'adresse aux enfants de 6 à 11 ans, les jeunes lecteurs peuvent retrouver le chien Rocky et sa joyeuse bande composée d’enfants d’origines différentes. Les cinq amis seront confrontés à des difficultés qui font partie de la vie quotidienne des enfants. Une partie pédagogique en fin de volume, reprend le thème abordé en proposant solutions et conseils.

"Rocky & Cie" a été sélectionné pour participer au salon du livre jeunesse de l’Océan Indien. De plus, Stephan Valentin a présenté "Rocky & Cie" dans des écoles à St.-Pétersbourg, Los Angeles, La Haye, Bucarest et à Portland. "Rocky & Cie" a reçu le prix Saint Maur en Poche de la Jeunesse.



"Rocky & Cie, tome 8 - Enzo adore les jeux vidéo"

Auteurs : Stephan Valentin / Jean-Claude Gibert

Editeur : Pfefferkorn Editeur

Format : 11,50 x 17,00 cm, 48 pages

ISBN : 978-3-944160-23-8

Prix : 5,90 € / 8,90 CHF

Date de sortie : 24 avril 2017



