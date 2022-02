jeunesse



"Viele Kinder werden, wie die damals sechsjährige Tochter von Pink, in der Schule wegen ihres Aussehens gemobbt. Ich dachte mir, das wäre ein wichtiges Thema für ein Kinderbuch", erzählt Stephan Valentin und fährt fort, "Kinder haben das Recht, so zu sein, wie sie sind! Natürlich betrifft das nicht nur das Aussehen, sondern auch ihre Persönlichkeit, ihre Vorlieben, ihre Eigenheiten… Das ist die Voraussetzung für ein gesundes Selbstvertrauen. Sich geliebt zu fühlen, weil man ist, wie man ist, verleiht dem Kind die nötige Sicherheit, um den Herausforderungen des Lebens zu trotzen."



Dieses Anliegen hat der Psychologe nun in seinem neuen Kinderalbum "Ich bin kein Schaf!" auf äußerst amüsante Weise umgesetzt. Ein kleines Schaf macht nichts wie der Rest der Herde: Es isst Pizza, träumt vom Urlaub in der Karibik, schläft in einer Hängematte… Bis dieses so ganz "unschafige" Verhalten den anderen Schafen zu bunt wird und diese den Außenseiter ausschließen. Zumindest vorerst …





"Ich bin kein Schaf!" - ein Kinderalbum mit einer wichtigen Botschaft!



Stephan Valentin lebt in Paris und Heidelberg. Er ist Kinderpsychologe und Autor von Elternratgebern, Romanen und Kinderbüchern. Seine Erzählung "Der Taubenturm" wurde mit dem Bettina von Arnim-Literaturpreis ausgezeichnet.



Denitza Mineva hat an den Kunsthochschulen von Sofia und Paris studiert. Zurzeit lebt sie mit ihrer Familie in der französischen Hauptstadt und arbeitet als freie Grafikerin und Kreativdirektorin für Modemagazine. Denitza hat als Autorin und Illustratorin mehrere Kinderbücher in Frankreich veröffentlicht.