Le livre



“Les enfants quand ils sont petits aiment les animaux mais en grandissant ils oublient”



C’est la phrase que s’est dit le petit chat Nestor quand ses maîtres l’ont abandonné dans la rue. Heureusement pour lui, un gentil vétérinaire, le docteur Pets, l’a recueilli et depuis lors ils sont inséparables. Nous allons vivre à travers les yeux du félin, différentes aventures, faites de rencontres, d’espiègleries, de fourberies, de questions mais surtout les recommandations à la fin de l’ouvrage du docteur Pets.





Un outil de sensibilisation à destination des petits et des grands



Ce livre, écrit par Sandra Di Silvio et illustré par Cécilia Rettagliata se veut non seulement ludique mais également pédagogique. Il a pour vocation de permettre aux enfants comme à leurs parents de mieux comprendre nos animaux tout en s’amusant.

Ainsi derrière la volonté d’éduquer les enfants, il y a bien entendu l’envie de sensibiliser les parents. “C’est pour cela que Julien Doré et Birgitte Bardot ont donné cette direction plus adulte à la préface ”, précise Sandra Di Silvio, “Ils souhaitaient qu’elle suscite une discussion entre parents et enfants".

Par ailleurs, un pourcentage des ventes du livre seront reversés aux fondations Pairi Daiza et Brigitte Bardot.

Alors vous venez découvrir Nestor. Le lire, c’est l’adopter





"Nestor et kumb le perroquet"

Auteur : Sandra Di Silvio

Illustration : Cécilia Rettagliata