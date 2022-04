jeunesse





L’enseignement professionnel, une voie d’excellence



La réforme de l’enseignement professionnel, initiée en 2019, s’appuie sur des apports nouveaux dans la pédagogie, l’orientation et l’apprentissage afin de faire de ce parcours aux débouchées concrètes une voie d’excellence. Les employeurs de nombreux secteurs ne s’y trompent pas et évaluent avec justesse les atouts d’une formation aussi opérationnelle que qualifiée.



Les atouts d’un enseignement professionnel dans le privé



En France, on compte plus de 110 000 élèves qui ont choisi l’enseignement professionnel privé pour profiter d’un cadre de qualité. En effet, les établissements privés bénéficient de l’aura d’un encadrement renforcé des apprentis et d’une discipline qui rassure les employeurs. De plus, les équipements mis à la disposition des élèves octroient aux formations du privé un avantage certain. Enfin, les élèves de l’enseignement professionnel privé gagnent en proximité avec leurs formateurs car les effectifs par classe sont en moyenne deux fois moindre que dans le public.



"Le Guide de l’Enseignement Professionnel Privé 2022-2023 a pour ambition de vous faire découvrir cette voie d’excellence, vous donner ses clés d’accès, vous présenter ses diplômes et les filières qu’elle vous propose." Pierre-Marie Le Bris, directeur général de la maison d’édition ONPC et rédacteur en chef du Guide de l’Enseignement professionnel et Agricole.



Près de 300 établissements pour choisir



Le Guide met à disposition un contenu éditorial riche qui permettra d’étoffer ses connaissances du monde de la formation professionnelle. Parents et élèves y trouveront des entretiens avec des directeurs d’établissements, mais aussi des articles sur la réforme de 2019, le CAP, l’apprentissage et les débouchées. Sur une centaine de pages, le Guide intègre la présentation de près de 300 établissements privés de l’enseignement professionnel et les nombreuses formations dispensées.



Prix et diffusion



Le Guide de l’Enseignement Professionnel et Agricole 2022-2023 sera disponible à partir du 29 avril dans plus de 3 500 kiosques répartis à travers toute la France au prix de 3,80 euros.

Pour accéder à la présentation complète et au sommaire du guide, cliquez ici

A propos de l’ONPC



Le Guide de l’Enseignement Professionnel et Agricole 2022-2023 est édité par l'éditeur ONPC (Office National de Publication et de Communication). Maison d’édition créée il y a plus de 60 ans, elle est spécialisée dans l’édition d’annuaires dans les domaines de l’enseignement et les secteurs sanitaire et social, en version numérique comme en version papier.



Pour retrouver les fiches descriptives des établissements proposant des filières professionnelles et agricoles, ainsi que celles des établissements scolaires auxquels ils sont rattachés, rendez-vous sur le site de l’Annuaire de l’Enseignement privé : www.enseignement-prive.info



Avec près de 3 millions de visites par an, ce portail renseigne et oriente les parents d’élèves sur les établissements d’enseignement catholiques et privé.

Plus d'informations sur www.onpc.fr