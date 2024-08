jeux

L’addon comprend la mise à jour des données au 1er janvier 2017, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux scénarios 2017, notamment :



- Donald Trump’s Challenge : incarnez le nouveau chef de l’administration américaine et tentez de tenir vos engagements de campagne sur des sujets aussi variés que la baisse de la pression fiscale, la relance de l’économie ou la lutte contre l’immigration illégale et ce en évitant la banqueroute de l’état et en maintenant votre taux de popularité, l’objectif au final étant de se faire réélire pour un second mandat en 2020.



- Elections françaises 2017 : incarnez un des candidats à l’élection française ou même le chef de l’état actuel, menez la campagne, gérez votre budget, établissez votre programme de campagne, participez au débat et tentez de vous faire élire (ou réélire) à la fonction suprême.



- Guerre en Syrie et Irak 2017 : incarnez un ou plusieurs belligérants dans la nouvelle configuration de la carte des conflits à jour au début 2017 et tentez de remporter la victoire ou de mettre fin aux hostilités. NB : le scénario du conflit au début 2016 restera jouable.



- Bonheur National Brut : améliorez le bonheur de votre population en menant des réformes et tentez de vous élever dans le classement mondial des pays.





A propos de Power & Revolution



C’est la quatrième version de la série Geopolitical Simulator, sortie au printemps 2016.



Power & Revolution, Geopolitical Simulator 4, est une simulation de notre monde actuel qui reproduit son fonctionnement de manière approfondie et ce dans de très nombreux domaines : économique, politique, militaire, social, financier, environnemental, énergétique, transports...



Tous les pays du monde sont représentés avec leurs variables et leur fonctionnement propres. Les moteurs de calculs et de scénarios comprennent plus de 100.000 données, 15000 textes et 10 heures de dialogues enregistrés. Une carte en 3D du monde détaillée et animée, avec toutes les frontières, les régions et les lieux importants et stratégiques du monde, sert de support aux joueurs



Le jeu regroupe des phases de gestion économique, de commerce, de wargame, de construction, d'espionnage, de simulation, d'influences et de manipulation politiques.



Le joueur peut opter pour la gestion d'un seul pays, ou pour celle de plusieurs nations simultanément et élaborer des stratégies collaboratives pour changer le destin du monde. Les parties sont paramétrables dans de nombreux domaines : degré d'activité des organisations terroristes, probabilités de catastrophes naturelles, réactivité des peuples, déclenchement des guerres. Une vingtaine de scénarios contextuels avec l'actualité du monde d'aujourd'hui sont intégrés.



Le joueur peut choisir d'incarner un chef de l'état ou un chef de l'opposition politique.