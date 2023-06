loisirs

Aladinia.fr a sélectionné certaines de ses idées les plus originales et étonnantes pour la fêtes des pères qui feront sans aucun doute une très bonne impression.



Planer dans les nuages



Nous aimons souvent nous vanter auprès de notre père, en parlant de ses réalisations ou en le qualifiant de meilleur dans tel ou tel domaine. Et maintenant, il aura l’occasion d'imiter les frères Wright qui ont réalisé leur premier vol en avion en 1903. Ainsi, même pour quelques heures, votre père peut devenir un as de l'aviation en pilotant un avion léger.

Avant de monter à bord de l'avion à l'aérodrome de Lognes, à quelques kilomètres de Paris, il suivra une brève formation pour apprendre à manier les commandes. Ensuite, accompagné d'un pilote professionnel, il pourra vivre la sensation de voler en toute liberté aux commandes de l'avion. Les vols peuvent durer 20, 30 ou 40 minutes. Le vol de 30 minutes coûte 238 euros.



https://www.aladinia.com/fr/pilotage-avion-paris



Vol en montgolfière



Offrez-lui un vol en montgolfière inoubliable en Indre-et-Loire : le cadeau parfait pour la Fête des Pères. Porté par les vents, avec une vue panoramique imprenable sur les magnifiques châteaux de la Loire, cette expérience en montgolfière pour une personne offre l'occasion de s’élever au-dessus du sol et de profiter d'une perspective unique sur les châteaux, les vignobles et les vallées pittoresques de la région.

En offrant un vol en montgolfière, vous lui permettrez de s'évader du quotidien et de vivre des moments magiques dans les airs. Il pourra choisir de décoller depuis Amboise ou Chenonceau.







https://www.aladinia.com/fr/vol-montgolfiere-indre-et-loire



Être pilote le temps d’une journée



Si votre père est un passionné de voitures, mais qu'il doit se contenter de la sienne, Aladinia.fr lui offre la possibilité de vivre une expérience unique en essayant les voitures les plus spectaculaires dont il a toujours rêvé : la Formule Renault. Il pourra ainsi ressentir les sensations que les pilotes de Formule 1 éprouvent sur le tarmac, lors de 2 séries de 15 minutes.

Pour débuter cette aventure, un briefing sera organisé, lors duquel il recevra quelques notions pratiques pour apprendre à les conduire. Ensuite, viendra le moment tant attendu, celui de mettre la pédale au plancher et de profiter pleinement d'une multitude de sensations. Cette expérience peut être réalisée sur quatre circuits professionnels : le circuit Magny Cours, Dijon-Prenois ou Paul Ricard.



https://www.aladinia.com/fr/formule-renault-magny-cours



Degustation de vin



Que diriez-vous d'une dégustation de vins pour deux personnes ? C'est ce que propose le Château Belloy, à proximité de Bordeaux. Pendant des siècles, ses terres panoramiques en surplomb de la vallée de la Dordogne, furent prisées pour leur localisation extraordinaire. Avec son Grand Vin, le Château Belloy se place à la hauteur des plus grands crus de Bordeaux.

Le Château Belloy propose également des visites guidées des vignobles, permettant aux visiteurs d'explorer les magnifiques paysages environnants et d'en apprendre davantage sur les processus de culture et de récolte des raisins. C'est une occasion unique de se plonger dans l'univers viticole et d'apprécier la beauté naturelle de la région. Cette expérience inclut la visite du parc panoramique et des chais du Château Belloy, la dégustation de 6 vins et une entrée à la Cité du vin de Bordeaux pour deux personnes, pour 90€. Un cadeau original et différent pour la Fête des Pères.



https://www.aladinia.com/fr/chateau-belloy-vin

À propos d'Aladinia



Aladinia est une multinationale du commerce électronique de cadeaux d’expériences. Fondée en 2009 à Barcelone, l’entreprise a lancé ses activités en France en 2022. Au cours de ces dernières années, plus d'un million de personnes ont déjà essayé l'une de leurs expériences. Actuellement, Aladinia propose plus de 4 000 expériences, collabore avec plus de 1 500 partenaires et possède plus de 60 000 avis clients sur le site. En 2022, ils ont commercialisé des expériences d'une valeur de plus de 6 millions d'euros.

Site web : https://www.aladinia.fr





Contact presse

Marie KIEFFER

Email: marie.kieffer@aladinia.com