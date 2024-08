Carnaval à travers l'Europe



Carnaval fait partie des 3 grands temps forts du marché du déguisement, avec Halloween et les fêtes de fin d'année. Partout en Europe, on fête Carnaval. Sur une journée ou plusieurs mois, à pieds ou à dos de chars...



En Allemagne et aux Pays-Bas, les maires ont pour coutume de remettre les clés de la ville aux carnavaleux. Outre-Rhin, les femmes ouvrent ainsi le gigantesque Carnaval en séquestrant le maire et en découpant de leurs ciseaux les cravates des hommes. Au pays de la tulipe, le prince d'un jour est élu par la foule.



Au même moment, la Belgique prépare son incontournable Carnaval de Binche où les "Gilles" côtoient arlequins et autres pierrots.



L'Italie et l'Espagne se distinguent par une forte demande en déguisements enfants, qui contraste avec l'image des traditionnels masques vénitiens (pour le premier) et de chansons burlesques (pour le second).



Enfin, c'est précisément pendant la période de "l'entrudo" (synonyme de Carnaval) que l'on se déguise le plus au Portugal.





A propos de Jadeo : Une succès story à la française



Jadeo détient des marques leaders en Europe dans la vente en ligne de déguisements et d'articles de fête, parmi lesquelles Deguisetoi.fr, Vegaoo.com et VegaooParty.com. Marquée par un développement international au sein de sept pays d'Europe, la société a racheté en 2016 le groupe Kultfaktor GmbH, détenteur des sites allemands Karneval Megastore, RacheShop, Harrar Klinik et Dirndl Wunder.



Des costumes exclusifs : La Marque de Distributeur (MDD) Jadeo France est ainsi distributeur exclusif de nombreux produits de références, à l'instar des costumes Opposuits™. Cette année, la marque lance notament en exclusivité le premier déguisement officiel de la célèbre bouteille d'Orangina™.