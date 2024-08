loisirs







Deux circuits en une journée



Les 3 pilotes instructeurs de cette journée, Kenny Foray, Laurent Brian et Christophe Cogan encadreront chacun un groupe de 30 motards en fonction de leur niveau. Ils pourront rouler sur la piste club pour progresser toute la journée, et sur le circuit F1 pour se faire plaisir en fin d’Open.



Et parce que la prévention et la sécurité sont une priorité, la Mutuelle des Motards s’est associée à FURYGAN pour prêter combinaisons et dorsales aux participants.





Au programme :



- 6 à 7 sessions de roulage de 20 minutes avec des débriefings systématiques.

- Des ateliers : freinage, trajectoire, positionnement, équipement du pilote…





Elaboré par le team manager du GMT 94



Chaque année, les Open Mutuelle des Motards, dont le programme pédagogique a été élaboré avec le team manager du GMT 94, Christophe Guyot, accueillent près de 1000 participants. A travers ces rendez-vous "passion" et conviviaux, la Mutuelle ouvre les portes des circuits à un tarif compétitif aux motards, assurés ou non à la Mutuelle, avec ou sans expérience, sur une petite ou une grosse cylindrée.



Une journée de roulage coûte 60 euros pour les sociétaires et 90 euros pour les motards non assurés à la Mutuelle.



Rencontrant un vif succès, cet Open est déjà complet



Journalistes, si vous souhaitez découvrir cet Open, nous vous y accueillerons avec plaisir !



Pour plus d’informations sur les OPEN Mutuelle des Motards, rendez-vous sur : www.openmutuelledesmotards.fr





A propos de la Mutuelle des Motards