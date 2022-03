loisirs

Une semaine d'animations du 21 au 27 juin 2022

La Semaine Festive propose huit fêtes :

• 22/06 : La Fête des Jeux de Société

• 23/06 : La Fête du Disco

• 24/06 : La Fête de l’Apéro

• 24/06 : La Fête des Marchés Nocturnes

• 25/06 : La Fête des Fanfares, Bandas et Majorettes

• 25/06 : La Fête des Bals et Guinguettes

• 26/06 : La Fête des Sports Urbains

• 26/06 : La Fête des Véhicules Anciens et des Rallyes



Une semaine d'animations thématiques et gratuites pour les organisateurs

La "semaine festive" propose une semaine d'animations thématiques. Elle cible les différents acteurs du tissu social et commercial des villes et villages de France.



Un site internet gratuit est dédié à cette opération d'animations avec de nombreux outils de promotion (carte interactive de géo-localisation, flyers, etc ).





La semaine festive invite les professionnels à organiser des événements



L’association "La semaine Festive" invite les municipalités, les fédérations, les associations, les bars, discothèques, restaurants, médiathèques à organiser des événements festifs du 21 au 27 juin 2022 dans chaque ville de France. Inscription gratuite.



L’occasion de relancer l’économie locale



L'objectif de La Semaine Festive est de partager des moments conviviaux et de renouer les liens entre les habitants d'un quartier, village, ville. Le but est également de relancer l'économie locale, d'aider les commerçants à faire revivre leurs établissements et d'animer les quartiers.



Devenir organisateur

La Semaine Festive a mis en place un site permettant aux organisateurs de proposer leurs événements durant cette semaine. Il suffit de s’inscrire sur lasemainefestive.org dans la rubrique espace organisateur pour proposer son événement au public. Des outils sont disponibles alors pour faire la promotion de chaque évènement.

Le mot du président Laurent Bavière :



"Après trois confinements et couvre-feux, nous espérons que les professionnels seront emballés par ce projet festif et que les citoyens seront nombreux à en profiter !"





À propos de La Semaine Festive

L'opération "La Semaine Festive" est une initiative développée par une association composée de commerçants et de bénévoles, originaires du Nord de la France, ayant l'envie de redonner le sourire et l'enthousiasme général.





Inscription