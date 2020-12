loisirs

CELSYS a lancé sa version de Clip Studio Paint pour Android sur tous les Google Play Stores du monde entier le jeudi 10 décembre 2020 (*1). La version Android est également compatible avec ChromeOS et est désormais disponible sur les Chromebooks. Elle intègre toutes les fonctionnalités de Clip Studio Paint, comme sur les versions Windows, macOS, iPad, iPhone et Samsung Galaxy.



Il est possible d'utiliser Clip Studio Paint gratuitement pendant une heure par jour sur smartphone et pendant trois mois sur tablette et Chromebook à partir de la première souscription. Au terme de la période gratuite, l'application reste accessible via un plan d'usage mensuel.

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.celsys.clipstudiopaint.googleplay

(Disponible en anglais, français, espagnol, allemand, coréen et chinois traditionnel)

Avec la prise en charge d'Android et Chromebook, il est désormais possible créer du contenu graphique de niveau professionnel sur n'importe quel appareil. Puisqu'il est également possible de partager ses données de travail avec un autre appareil via le cloud, l'utilisateur est libre de créer de la manière qui lui convient le mieux dans cette nouvelle ère de grand changement.

Grâce à la collaboration conjointe avec Google, les utilisateurs de Chromebook peuvent bénéficier d'un avantage de 3 mois de gratuité sur le logiciel (*).

Avantages du Chromebook(Disponibles à partir du 14 décembre) : https://www.google.com/chromebook/perks/



*Selon le pays ou la région, les avantages peuvent ne pas être applicables

Par ailleurs, pour les utilisateurs de smartphone ou tablette Galaxy, il est possible d'utiliser l’édition EX gratuitement pendant 6 mois en le téléchargeant depuis le magasin d'applications Galaxy Store réservé aux appareils Galaxy.

Clip Studio Paint pour Galaxy

https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore

Clip Studio Paint - Version Android - Informations produit et prix



Nom de l'application : Clip Studio Paint

URL du Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.celsys.clipstudiopaint.googleplay

Prix

. Plan d'usage mensuel

Plan Solo

1 appareil parmi Android / Chromebook / Galaxy / Windows / macOS / iPad / iPhone

CLIP STUDIO PAINT PRO : 3,99 €/mois

CLIP STUDIO PAINT EX : 7,99 €/mois

Plan Duo

2 appareils parmi Android / Chromebook / Galaxy / Windows / macOS / iPad / iPhone

Clip Studio Paint PRO : 6,49 €/mois

Clip Studio Paint EX : 11,49 €/mois

Plan Premium

4 appareils parmi Android / Chromebook / Galaxy / Windows / macOS / iPad / iPhone

Clip Studio Paint PRO : 7,99 €/mois

Clip Studio Paint EX : 12,99 €/mois

Plan Smartphone

1 appareil parmi Android / Galaxy / iPhone

Clip Studio Paint PRO : 0,99 €/mois

Clip Studio Paint EX : 2,49 €/mois

Langues prises en charge :

Les versions linguistiques suivantes sont disponibles en fonction de la langue paramétrée sur l'appareil utilisé : Français, anglais, japonais, espagnol, allemand, coréen et chinois traditionnel.

Systèmes d'exploitation compatibles (commun aux smartphones et tablettes)

Android 9, 10, 11 (ARM 32 / ARM 64)

Appareils compatibles pour l'utilisation

- Au moins 6 Go d'espace de stockage disponible

- Une connexion internet est nécessaire lors des procédures d'achat et lors de l'utilisation de certaines fonctions.

- 3 Go ou plus de mémoire requise, 6 Go ou plus recommandés

- Écran de 6 pouces ou plus recommandé pour les smartphones

- Écran de 10,4 pouces ou plus recommandé pour les tablettes

Caractéristiques principales de CLIP STUDIO PAINT pour Android

CLIP STUDIO PAINT est une application graphique qui permet la création d'illustrations, de bandes dessinées et d'animations. Elle est utilisée par plus de 9 millions (*2) de créateurs dans le monde. En raison de la sensation de dessin naturel et agréable qu'elle offre et de ses nombreuses fonctions, elle est utilisée par un large éventail de créateurs, incluant aussi bien les débutants que les artistes professionnels de BD, de Webtoons, les illustrateurs, les animateurs et les designers. Elle est également intégrée dans les établissements d'enseignement artistique comme les universités et les écoles professionnelles.



Des tracés harmonieux comme le ferait un professionnel

Sur les appareils Galaxy accompagnés du S Pen, l'application prend en charge la détection de pression de celui-ci. Sur Android également, vous pouvez dessiner des tracés harmonieux comme vous les souhaitez grâce à des paramètres d'ajustement de la pression du stylet ou de stabilisation automatique. En plus de nombreux pinceaux prédéfinis tels que des crayons, des plumes G, des pinceaux aquarelles ou des pinceaux peintures à l'huile, vous pouvez également personnaliser et créer vos propres pinceaux originaux. Elle prend également en charge le dessin en format vectoriel qui vous permet de corriger l'épaisseur et la forme de la ligne après le dessin.

Plus de 60 000 matériaux peuvent être utilisés

CLIP STUDIO ASSETS met à disposition plus de 60 000 matériaux qui peuvent être utilisés immédiatement, tels que des pinceaux, des textures et des matériaux 3D. Il est également possible de partager des matériaux originaux.

Fonctions pratiques pour dessiner comme vous le souhaitez

L'utilisateur peut se référer à des mannequins 3D en définissant leur pose. Il est également possible de donner une pose automatiquement à un mannequin à partir d'une photo prise avec son appareil Android. Il existe également une fonction de colorisation automatique intelligente, et des fonctions de trame et d'extraction de lignes qui permettent de créer des matériaux pour les mangas.

Riche en fonctions pour le webtoon

Intégration d'une gamme complète de fonctions pour la création de webtoon tout en couleur au défilement vertical, telles que la vérification du rendu sur smartphone ou l'exportation verticale de toiles par division en images de hauteur spécifiée.

Partager facilement des vidéos sur les réseaux sociaux avec la fonction time-lapse

Avec la fonction time-lapse, l'utilisateur peut enregistrer son processus de production et partager facilement avec les autres des vidéos de techniques et d'astuces.

Connexion possible avec les tablettes à stylet Wacom Intuos et les tablettes à écran Wacom One

En connectant une tablette à stylet Intuos de Wacom ou la tablette à écran Wacom One, il est possible de dessiner comme sur PC des expressions riches qui reflètent avec délicatesse la pression exercée.

Enregistrer son travail dans le cloud et le poursuivre sur PC ou tablette

Les données peuvent être synchronisées avec le cloud lors de l'enregistrement. L'utilisateur devient plus libre dans votre style de travail, en créant avec un smartphone Android lors de ses déplacements et en finissant plus sérieusement sur PC ou tablette à son bureau ou chez lui.



*1 Selon le pays ou la région, l'application peut ne pas être disponible ou la date et l'heure de début de distribution peuvent différer.

*2 Inclut les utilisateurs de la version d'essai et le nombre d'installations de la version iPad, iPhone et Galaxy

À propos de CELSYS,Inc.



CELSYS aide les créateurs du monde entier à créer du contenu graphique au moyen de la technologie numérique.



Nous soutenons les activités créatives à l'aide de notre logiciel de dessin "CLIP STUDIO PAINT" qui permet la réalisation d'illustrations, de bandes dessinées et d'animations, ainsi qu'au travers de nos services en ligne "CLIP STUDIO". Nous offrons également des solutions pour la création, la distribution et le visionnage de contenus à l'aide de services comme "CLIP STUDIO READER" qui permet la lecture de livres électroniques.

