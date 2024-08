maisondeco



Un marché en croissance...



Encouragé par les aides financières, le parc français de pompes à chaleur est en forte croissance et compte désormais près de 3 millions d’unités. En résidentiel, les PAC Air-Air progressent le plus fortement en 4 ans et représentent la moitié des installations de particuliers, suivies des PAC Air-Eau.





... Amené à progresser dans les années à venir



En effet, auprès de la cible utile d’acheteurs potentiels envisageant de rénover leur système de chauffage ou de construire une maison, les PAC seraient a priori choisies par ¼ d’entre eux. Cependant, leur niveau d’expertise actuel sur ce mode de chauffage est faible, et une meilleure connaissance les inciterait à davantage considérer cette énergie pour leur projet, la grande majorité sont convaincus que cela représente une bonne solution pour chauffer leur logement, l’eau chaude sanitaire ou bien rafraichir leur habitat.





La dimension financière, atout clé des PAC



La réalisation d’économies sur la facture d’énergie est la principale motivation d’installation d’une PAC, ainsi que la possibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt. La moitié des acheteurs effectifs en ont en effet bénéficié (près de 3000€ d’économies), davantage en cas d’installation d’une PAC Air-Eau, et 4 acheteurs potentiels sur 10 souhaiteraient en profiter.





Des PAC performantes sur le marché



La quasi-totalité des acheteurs effectifs sont satisfaits des PAC installées pour chauffer leur logement. Les points forts de ces installations sont la simplicité d’usage, la rapidité de chauffe, la diffusion homogène de la chaleur, l’autonomie, l’adéquation entre la température demandée et obtenue ainsi que la fiabilité du matériel.





L’installateur, acteur incontournable et prescripteur des modèles de PAC



Au-delà de la possibilité de réaliser des économies d’énergie, c’est la recommandation de l’installateur qui drive le choix final de la PAC. Intervenant dans près de 9 cas sur 10, il est directement prescripteur du modèle dans la moitié des cas, et conseiller pour orienter ses clients dans près de 4 cas sur 10. Les clients lui font en effet confiance le sélectionnant bien entendu pour ses tarifs mais également pour son expertise sur ce secteur.





La marque, une importance clé dans le choix d’une PAC



Que cela soit auprès des acheteurs effectifs ou potentiels, les 2/3 accordent de l’importance au choix de la marque de leur pompe à chaleur. Un trio se démarque particulièrement comme étant les plus connues, notamment grâce à leurs communications dont se souviennent le plus les acheteurs. Parmi elle, une marque performe notamment en tête obtenant le meilleur score d’image globale, et est également la plus envisagée.





Etude Evaluation quantitative de la demande et des processus d’installation des Pompes à chaleur 2018, 3ème édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 1.994 propriétaires et 1.705 acheteurs potentiels de pompes à chaleur entre le 20 septembre et le 15 octobre 2018.



Pour accéder à la présentation compléte de l'étude, cliquez ici





A propos d'Arcane Research



Arcane Research est un institut d’études indépendant dans le domaine des études quantitatives on-line. Afin de mettre à jour nos connaissances sur les marchés et ainsi répondre le plus précisément aux attentes de nos clients, nous lançons des actions pro-actives en réalisant plusieurs études syndiquées par an. Grâce à notre communauté de 60.000 panélistes et à notre système de qualification récurrente, nous sommes en capacité d’interroger les profils les plus spécifiques.



Notre métier est la réalisation d’enquêtes patients & consommateurs via le mode de collecte quantitatif par Internet. Nous intervenons en mode "full service”, à savoir une prise en charge en interne de A à Z de toutes les étapes de l'enquête sans aucune sous-traitance.



Plus dinformations : www.arcane-research.com