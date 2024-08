maisondeco



Un seul devis pour tous les architectes

Plus besoin de demander plusieurs devis et d’attendre des réponses. Draw My Home permet de formaliser une demande de devis et d'obtenir instantanément le prix de la prestation (plus de 500 000 possibilités de prix en fonction de la demande du particulier), puis de sélectionner ensuite l’architecte qui correspond à ses besoins.





Un système de matching innovant



Il n'est plus nécessaire de choisir un architecte parmi une liste interminable de prestataires. Draw My Home propose trois profils d’architectes disponibles correspondant au projet grâce à un algorithme de matching développé par la plateforme.





Rendre l’architecte accessible, même pour les petits projets



Plus besoin d’avoir de grands projets pour accéder à un architecte. Draw My Home traite tout type de demande, du simple plan pour imaginer ou visualiser l’espace au projet de A à Z en passant par des modélisations 3D, des permis de construire, etc.





Un architecte à prix mini



Sur Draw My Home, les prestations sont en moyenne deux fois moins chères que celles des architectes classiques grâce à un réseau d’architecte auto-entrepreneur.





Exemples de tarifs proposés par Draw My Home



- Plans simples et plans 3D pour imaginer et visualiser l’espace de vos rêves à partir de 200 euros TTC.



- Packs permis de construire ou déclaration préalable avec toute la conception de votre projet et les démarches administratives à partir de 594 euros TTC.



- Suivi de chantier ou projets de A à Z réalisés par de jeunes architectes expérimentés à un tarif moins élevé que la moyenne.





De jeunes architectes diplômés



Les architectes de la plateforme sont de jeunes architectes diplômés dont les compétences sont vérifiées afin de leur proposer des projets qu’ils maîtrisent complètement et qu’ils souhaitent conduire. Le réseau d’architectes de Draw My Home est constitué en majorité d’architectes auto-entrepreneurs ayant environ 25% de charges contre en moyenne 65% de charges dans la profession. Cela permet de facturer deux fois moins le client que la moyenne des architectes tout en conservant un bon niveau de rémunération pour le professionnel.





Une start up récompensée