Avis-Sportifs.com a pour ambition de devenir le support digital de référence dans la notation des produits de sport et dans le conseil avant l’achat, on et off line. La nature non marchande et 100% indépendant du concept vient cautionner et crédibiliser les avis rédigés par les sportifs.



Avis-Sportifs.com permet ainsi aux consommateurs de tester des produits en échange d’un avis sur Avis-Sportifs.com sur un spectre de produits liés à l'univers du sport au sens large : montre connectée, chaussure de running, lunette de soleil, ski, boisson, crème solaire, pèse personne, complément alimentaire…



Actuellement, le catalogue de produits éligibles à la rédaction d’avis recense plus de 30 00 référence.





Solutions de marketing et de communication pour les marques :



- Mise en place de tests produits avec exposition marketing puissante et ciblée

- Emplacements publicitaires web ciblés ou multisport

- Marketing direct sur-mesure.





Cornilleau, Oakley, Salewa, Apurna,...



Des marques comme Cornilleau, Oakley, Salewa, Apurna, Dahu, G Form, Dynafit font déjà confiance à Avis-Sportifs.com pour booster la promotion de leurs nouveaux produits et recueillir rapidement des avis complets et détaillés.





Les chiffres clés :



- 40 000 sportifs inscrits

- 20 000 avis recueillis - 30 000 produits à noter - 1 500 photos et vidéos postées par les membres - 20% de croissance hebdomadaire sur le trafic web





Plus d'informations

Avis-Sportifs.com : SAS au capital de 90 000 € basée à Rennes

L'équipe :

- Grégory Boudaillez - 40 ans - Ex directeur e-commerce (grands comptes et entrepreneurs)

- Hubert Duval - 42 ans - Ex Directeur commercial pour des grandes marques

- Emmanuel Delrue - 40 ans - fondateur et CEO de MDWEB (Société Informatique)