Une nouvelle façon de penser la conception des supports de communication en proposant un accès gratuit et illimité à une application web d’édition en ligne.



C’est le concept de Cinquième de Couv : l’internaute sélectionne un format, choisit le modèle qui lui convient le plus et démarre librement la création de son magazine avant de le commander imprimé sur papier et/ou de le partager sur les réseaux sociaux en version numérique.



Pour arriver à un résultat innovant, la start-up s’entoure d’une équipe française de développeurs, d’un spécialiste en ergonomie et de designers graphistes dans le but de révolutionner une conception jusqu’à aujourd’hui réservée aux professionnels.



CMJN, traits de coupe, débords… Sur Cinquième de Couv, pas besoin de compétences en graphisme ni de logiciels à installer. Les contraintes techniques s’effacent au profit d’un outil intuitif basé sur le concept du "faire soi-même".



Le prix est calculé instantanément selon les besoins de l’utilisateur qui accède à un ensemble de modèles et possibilités de mise en page développés par l’équipe de graphistes. Pas de compte "premium" ni d’abonnement, Cinquième de Couv souhaite que ses utilisateurs créent leur support en totale autonomie.





"Solliciter une agence de communication peut demander des moyens importants et utiliser des logiciels de PAO comme InDesign requiert des compétences en graphisme. Nous voulions que chacun puisse libérer son image à travers un espace de création facile et ludique à prendre en main."

Mickaël Soumagnac, Fondateur de Cinquième de Couv.