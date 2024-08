mediasmarketing



Une offre de Real User Monitoring en complément de l’offre historique



Netvigie a récemment complété son offre "Performances" en proposant UserView, une solution de Real User Monitoring destinée à connaitre les temps de chargement vécus par les internautes réels.



UserView fonctionne grâce à un tag, compatible avec une plateforme de tag management. Il capte le trafic réel et remonte les temps de chargement réellement vécus par les internautes tout au long de leur navigation sur le site internet. Orienté client, il va en plus des temps de chargement "architecture" communiquer le DomContentLoaded (temps ressenti utilisateur).





Combiner les contextes de navigation : une vision complète de l’audience



Les temps de chargements vécus par les utilisateurs réels sont remontés et classés suivant la localisation de l’internaute, son device, navigateur ou encore le système d’exploitation utilisé. Toutes ces informations sont filtrables, consultables, manageables et récupérables via un extranet dédié et user friendly.





Un véritable atout stratégique



Dans le cadre d’un développement technologique ou commercial : transition vers le m-commerce, commercialisation à l’international … mais aussi dans une démarche d’amélioration continue. UserView permet en effet d’identifier les contextes de navigation offrant les moins bons temps de chargement aux internautes. En fonction de la part de trafic représentée, il est donc possible de hiérarchiser les actions d’optimisation à entreprendre.





"L’expérience utilisateur est au cœur des enjeux marketing. Afin de de fournir une navigation de qualité aux internautes, les annonceurs doivent activer plusieurs leviers dont la mesure de performances. Sans conteste, un site trop lent entrainera insatisfaction client et chute de KPIs clefs telle que la conversion. L’évolution des contextes de navigation, l’internationalisation des activités digitales… font qu’il est désormais impératif de connaitre les performances vécues par les réels utilisateurs. Il nous est donc apparu censé de répondre aux nouveaux besoins de nos clients. C’est pourquoi, en complément de notre activité historique, nous avons développé Userview."

Xavier Kockelbergh, Directeur clientèle chez Netvigie





Netvigie c’est aussi :

- Le bon fonctionnement : Analyse la disponibilité des parcours stratégiques. L’utilisateur est alerté en cas de dysfonctionnements. La localisation précise de l’anomalie permet d’intervenir rapidement et efficacement afin de fournir un site 100% fonctionnel aux internautes. - La mesure de performances des parcours stratégiques : Cette solution remonte les temps de chargement des pages du côté réseau et navigateur. L’utilisation d’indicateurs webperf de référence donne une parfaite visibilité de l’expérience de navigation des internautes. - Le test de montée en charge : Cet outil permet de tester la tenue d’une plateforme en prévention des périodes d’activité stratégiques. Sur la base de prévisions de trafic, un pic d’audience est simulé sur la plateforme. Un rapport détaillé est fourni à la suite du test, permettant la mise en place d’optimisations efficaces afin de sécuriser l’activité digitale