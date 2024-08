mediasmarketing



Dans les 98 pages dédiées à la nature, la science, les voyages, le mieux-vivre et l'écologie, ce magazine réalisé par l'association Terra Darwin, offrira aux lecteurs des interviews inédites, des reportages, des récits d'expéditions, de l'actualité, des dossiers d'enquêtes... avec des articles sur les acteurs du changement, sur les initiatives pour la planète... le tout agrémenté de photographies inédites du monde entier.





Prolongement de l'association Terra Darwin

L'association Terra Darwin, qui fête cette année son douzième anniversaire, œuvre pour la sensibilisation à la protection de la nature en milieu scolaire mais aussi pour l'accompagnement des jeunes qui souhaitent travailler dans le domaine animalier ou à la sauvegarde du milieu naturel.



Damien Lerasle, responsable de la rédaction, précise que "ce magazine répond à une nouvelle demande des lecteurs avec un média accessible au plus grand nombre qui remplira une double vocation : diffusion de l’information et du savoir et, financement de projets de reforestation en France et dans le monde".



"L’un des objectif majeurs de ce magazine est de pouvoir continuer à financer les actions sur le terrain qui de l’association qui fonctionne exclusivement grâce aux dons des particuliers, au mécénat et aux achats de publications", précise Damien Lerasle.





Informatif plutôt que militant et entièrement indépendant



Faire découvrir la beauté du monde, ses fragilités, ses forces, ses secrets, ses peuples, ses paysages... Terra Darwin souhaite apporter un nouveau regard sur la Terre. Conçu avec amour par une rédaction très hétéroclite composée de journalistes baroudeurs, d‘explorateurs de l’extrême, de voyageurs en tout genre, d’écologistes concernés et de photographes impliqués, ce magazine s’adresse à tous les amoureux de la nature, des voyages, de la science, de l’écologie, du mieux-vivre, du patrimoine et de l’exploration.



Dès le premier numéro, les lecteurs pourront y découvrir une interview exclusive de Mike Horn, un dossier sur les nouvelles espèces découvertes, un récit d’aventure à Sumatra et de très nombreux autres articles de science, d’actualité, d’écologie, de conseils pratiques...



Terra Darwin a également mis en place un système pour lutter contre les FakesNews, qui offre aux lecteurs la possibilité de questionner leurs journalistes pour qu’ils vérifient l’information.



Prix au N° : 5,95euros





Plus d'informations : www.terradarwin.com