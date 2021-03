mode-beaute

“International Mothers of Monaco” celebra l'attaccamento del Principato ai valori della famiglia e al multiculturalismo. La prefazione al libro sarà scritta dal Sig. Stéphane Valeri, Presidente del Consiglio Nazionale di Monaco, che é stato all’iniziativa di molte leggi nel Principato a favore delle donne.



La maternità traspare dai magnifici ritratti delle madri e dei loro figli di tutte le nazionalità, residenti a Monaco.





Una maturazione lenta e profonda

Quindici anni fa Valentina Selvaggia de Gaspari è tornata a vivere Monaco dove ha trascorso parte della sua infanzia. Madre di due ragazzi, apprezza da subito l'eccezionale qualità di vita che il Principato offre per l'educazione dei bambini. Valentina è affascinata anche dal multiculturalismo del Principato, dove 140 nazionalità convivono in soli 2 km2 con la più grande tolleranza.



Famiglie da più di 50 paesi



Quindi immagina di trascrivere e trasmettere questa diversità attraverso la magia della fotografia, mettendo in luce la grazia e l'eleganza delle mamme e dei loro figli provenienti da una cinquantina di paesi diversi, tutti residenti nel Principato.

« Dalla genesi alla rivelazione, ci sono voluti cinque anni di lavoro per organizzare e fotografare queste magnifiche donne con i loro figli. È un inno alla famiglia, la traduzione del fascino, della femminilità, della maternità, ma anche un inno alla gioia e al multiculturalismo. Quale modo migliore per rappresentare il Principato? Inoltre, al fine di rivelare con forza sia la singolarità che l'universalità di ogni ritratto, ho prestato una particolare attenzione ai testi che accompagnano questi ritratti. Grazie a questi testi il lettore scoprirà aneddoti di ogni Paese » spiega Valentina Selvaggia de Gaspari.

Profitti delle vendite donati all'associazione "Au coeur des mots"



“International Mothers of Monaco" non è solo una mostra ed un libro d'arte, è un impegno globale dell'artista a favore dei bambini, dell'educazione, della consapevolezza, sin dalla tenera età, dell'uguaglianza dei diritti.



I proventi della vendita di foto, così come il 10% della vendita di libri, saranno devoluti all'associazione "Au cœur des mots", https://auxcoeursdesmots.org, che si batte per le pari opportunità e la non discriminazione, e di cui Sua Altezza Reale il Principe Alberto II di Monaco è Presidente Onorario.

Per più ampie informazioni : https://auxcoeursdesmots.org





Prossimi progetti di beneficenza

Valentina sta valutando la creazione di eventi di beneficenza legati a “International Mothers of Monaco” nel mondo; alcune mamme potrebbero portare avanti questo progetto, sostenute dagli Ambasciatori di Monaco nei rispettivi paesi.



Obiettivo: raccogliere fondi per associazioni internazionali che lavorano nel campo delle famiglie, delle donne e dei bambini in ogni paese rappresentato nel libro.





Valentina Selvaggia de Gaspari - Backstage photoshoot IMM



Su Valentina Selvaggia de Gaspari



Italiana, di cultura internazionale, Valentina Selvaggia parla correntemente quattro lingue, ha prima lavorato per grandi agenzie pubblicitarie, tra cui DDB Paris e Saatchi & Saatchi, poi ha assunto la responsabilità del marchio Yves Saint-Laurent Rive-Gauche et Beauté all'interno del Gruppo GUCCI.

È appassionata di direzione artistica, in particolare di fotografia; fa dei ritratti la sua specialità. La sua giovialità e benevolenza suscitano fiducia e creano l'entusiasmo di tutte le sue modelle, siano esse professioniste, vip o semplicemente anonime.



Prestando particolare attenzione alla luce e all'inquadratura, Valentina cattura lo sguardo dei suoi soggetti senza che posino, riflettendo così la loro profonda personalità. L'intensità di ogni scatto e la loro spontaneità rendono il suo lavoro unico, e gli conferiscono la sua unicità. La sua opera, un'antologia cosmopolita, un vero viaggio, illumina poi l'anima di tutti.

www.vdegaspari.com