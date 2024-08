mode-beaute



Pour Beauty Success, la Beautifull Attitude c’est aussi s’intéresser aux autres, rendre service et donner des preuves d’amour.





Les missions de Imagine For Margo



Le cancer est la première cause de mortalité chez l’enfant. Chaque année en Europe 35 000 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer et 6 000 décèdent. Alors que le nombre de cancers des enfants augmentent de 1 à 2% par an en Europe depuis 30 ans, la recherche est actuellement et essentiellement axée sur les cancers des adultes. Pourtant les cancers des enfants sont différents et nécessitent des traitements appropriés.





L’association Imagine for Margo vise donc à collecter des fonds pour :



- Financer des programmes de recherches européens spécifiques destinés à trouver des traitements innovants et plus efficaces contre les cancers des enfants et adolescents,



- Mobiliser les pouvoirs publics et modifier la règlementation européenne afin d’accélérer la recherche pédiatrique,



- Travailler avec les chercheurs, laboratoires, législateurs et associations afin d’accélérer la recherche et le suivi à long terme,



- Aider les familles et enfants hospitalisés atteints d’un cancer et améliorer leur bien-être tout au long de la maladie.