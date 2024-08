L'association de deux groupes engagés dans la cause de l'enfance



Ce partenariat solidaire fait partie des engagements pérennes du Groupe Clarins en faveur de l’enfance. C’est ce qui lie les deux groupes puisque Beauty Success s’engage régulièrement auprès d’associations venant en aide aux enfants malades (soutien aux associations Laurette Fugain et Imagine For Margo).





A propos de Beauty Success Group



Beauty Success Group est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte aujourd’hui plus de 500 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie.



A propos de FEED



FEED est une entreprise à vocation sociale qui collecte des fonds pour le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Créée par Lauren Bush-Lauren en 2006, FEED se concentre sur le financement de repas dans les écoles, afin de lutter contre la malnutrition et de favoriser l’assiduité scolaire dans les pays en voie de développement tels que le Honduras, le Guatemala ou plus récemment Madagascar.