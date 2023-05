mode-beaute







Au-delà de leur style bohème et distingué, si les vêtements en crochet plaisent autant, c’est qu’ils sont avant tout uniques car très souvent confectionnés à la main. C’est d’ailleurs ce que l’enseigne Happywool.com propose à ses clients à travers les tout nouveaux catalogues d’été de ses iconiques marques de fils Phildar et Pingouin : Beach Crochet et Crochet Mania.

Côté Phildar, de la ville à la plage, c’est l’immersion totale au cœur d’un style bobo-chic. Avec des couleurs douces et des designs élégants et décontractés, la marque a imaginé une garde- robe qui invite au voyage. Chez Pingouin, l’heure est à la fête et aux festivals avec des coupes modernes et designs dans des teintes punchy qui sentent bon le soleil.

Alors que vous soyez plutôt accessoires de soirée, robes et petits hauts d’été ou encore maillots de bain et sac de plage, votre prochain coup de cœur d’été sera sans nul doute… crocheté !



A propos de Happywool.com

Happywool.com développe deux marques historiques au style différent et affirmé, pour tous les goûts et tous les usages : Phildar - univers chic & intemporel et Pingouin - univers créatif. En plus de lancer la Wool School - première école virtuelle dédiée au tricot et au crochet ouverte à tous, Happywool.com initie les néo-tricoteurs à son programme Tricoter’Happy, une démarche qui s’appuie sur 3 piliers : bon pour soi, pour les autres et pour la planète.



Happywool.com c’est aujourd’hui plus de 1 000 références fils Phildar et Pingouin, marques présentes dans 1000 points de vente en France et 2 sites e-commerce : phildar.fr et pingouin.fr



