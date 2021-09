mode-beaute



Inspiré par l’esprit téméraire des capitaines

C’est animé par l'esprit des capitaines que Nova Kapitano est né. Porter ces valeurs humanistes participe à diffuser cet esprit engagé et fédérateur de manière visible.

Che Guevara, Abraham Lincoln, Olympe de Gouges, Mohamed Ali, Martin Luther King, Gandhi … tous ces individus ont marqué leur temps et ont montré ce qu’ être un capitaine signifie. Se dépassant, défendant et partageant leurs convictions humanistes, inspirant et montrant la voie à leur communauté, ils ont ravivé l’espoir de changement. Ils ont éveillé cette flamme qui a mobilisé des communautés entières à agir face aux injustices et oppressions de leurs temps.

Toute la gamme ici



Arborer un signe distinctif audacieux et engagé qui casse les codes

A l’heure où le monde est confronté à des enjeux sociétaux et humanistes cruciaux, Nova Kapitano met à l’honneur, à travers un couvre-chef au design plein de personnalité, les individus audacieux et passionnés qui œuvrent pour un monde meilleur. Un monde où règnent des valeurs nobles telles que le respect, le partage, la solidarité, la liberté et la volonté d’agir pour le bien commun.





Des réponses aux problèmes usuels rencontrés avec les casquettes



En designant le modèle Nova Kapitano, nous avons voulu remédier à un problème que de nombreuses personnes rencontrent en portant leur casquette. Celle-ci est souvent trop serrée, favorisant la transpiration et donnant une sensation de compression de la tête.

Un nouveau Design breveté de Nova Kapitano permet de résoudre ces inconvénients





1- La Forme du modèle laisse un léger vide sur les côtés du haut de la tête qui permet :

d’aérer cette dernière

de donner plus de confort

d’éviter la transpiration

2- Le Nouveau système unique d’ajustement arrière confère un confort sur mesure quelque soit la taille de la tête (adultes et enfants).



video youtube

A propos d'Oto

"Inspiré depuis tout jeune par les héros et les grands aventuriers, j’ai sillonné de nombreux pays, partageant mes expériences et mes idées sur nos enjeux contemporains avec des personnes de tous horizons.

De ce partage passionnant, j’en ai notamment conclu que nous avons besoin plus que jamais de grandes figures inspirantes pour les défis qui nous attendent. C'est également à chacun de nous de porter ces valeurs. Nova Kapitano essaie d’apporter sa pierre à l’édifice en proposant d’arborer fièrement les valeurs de capitaine et en s’investissant au quotidien à propager cet état d’esprit fédérateur.

Nous espérons que vous trouverez dans nos créations le reflet de ce capitaine qui sommeille en chacun".

Boutique : novakapitano.com/boutique/