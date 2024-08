mode-beaute

Couleurs de winners et numéros porte-bonheur, ces t-shirts mixtes seront parfaits pour l'événement sportif de l'été, mais pas que ...



Piles dans la tendance "maillot de foot" vue sur les podiums, ces 4 t-shirts vont faire la joie des kidsters qui pourront les mélanger à leurs vêtements préférés pour un look 100% mode.



Quoi de plus cool pour les petits supporters de mode?





En vente exclusive sur Melijoe.com





Pour accéder à la présentation complète de la collection, cliquez ici





A propos de Melijoe.com



Une sélection unique des plus belles marques de mode enfant, des marques de luxe aux créateurs émergents : de Gucci, Dolce & Gabbana et Bonpoint à Stella McCartney, Mini Rodini, Kenzo, Petit Bateau.



Depuis Paris, Melijoe propose aux mamans du monde entier sa sélection pointue et son regard audacieux sur la mode enfant. Traduit en 4 langues, le site livre en express dans plus de 120 pays avec une expérience client digne des plus grands noms de la mode adulte.